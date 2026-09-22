CBP intercepta embarcación con 22 migrantes, incluidos 13 chinos, cerca de los Cayos de Florida

Un operativo de autoridades migratorias estadounidenses terminó con 22 migrantes bajo custodia y un ciudadano cubano detenido después de que una embarcación fuera localizada cerca de los Cayos de Florida. El grupo estaba integrado principalmente por ciudadanos chinos y ecuatorianos, además de un migrante procedente de República Dominicana.



Los hechos se registraron el pasado 15 de septiembre cerca de Key Largo, cuando una aeronave de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) detectó el bote en las inmediaciones de Angelfish Creek. La información permitió coordinar una respuesta marítima antes de que la embarcación pudiera llegar a territorio estadounidense.



De acuerdo con CBP, entre las personas encontradas a bordo había 13 ciudadanos chinos, ocho ecuatorianos y un dominicano. Las autoridades también detuvieron a un cubano al que señalan como presunto traficante de personas.

El operativo

La embarcación era relativamente pequeña: tenía aproximadamente 27 pies de largo. Después de ser localizada desde el aire, unidades de la Guardia Costera se movilizaron para interceptarla y detener su recorrido.



La operación terminó sin incidentes, según el reporte oficial. Una vez que los agentes tomaron control de la situación, los migrantes fueron trasladados al guardacostas estadounidense Pablo Valent, donde quedaron a disposición de las autoridades para su procesamiento.





El bote utilizado para el viaje también fue asegurado y quedó bajo custodia de las autoridades estadounidenses.

Varias nacionalidades

La presencia de 13 ciudadanos chinos convierte a este grupo en uno particularmente diverso dentro de los recientes intentos de llegada por mar registrados en la zona.



Los otros pasajeros eran ocho ciudadanos de Ecuador y uno de República Dominicana. CBP no proporcionó en su comunicado información adicional sobre sus identidades, edades o las circunstancias específicas que llevaron a cada uno a intentar ingresar a Estados Unidos por esta vía.



Tampoco se dieron a conocer públicamente detalles adicionales sobre el ciudadano cubano detenido como presunto traficante ni sobre los posibles cargos que podría enfrentar.

Vigilancia en los Cayos

La ubicación del operativo es relevante porque Key Largo y otras zonas de los Cayos de Florida se encuentran bajo vigilancia de las autoridades debido a los intentos de traslado de migrantes por rutas marítimas.



En esta ocasión, el seguimiento comenzó con una aeronave de CBP y posteriormente involucró a equipos marítimos de la agencia y a la Guardia Costera. La coordinación permitió que las autoridades actuaran mientras la embarcación todavía se encontraba en el agua.



Andrés Blanco, director ejecutivo de Operaciones Aéreas y Marítimas de CBP para el sureste de Estados Unidos, aprovechó el caso para advertir sobre los riesgos de este tipo de viajes y aseguró que los intentos de ingresar ilegalmente al país por mar no pasan inadvertidos para las autoridades.

El riesgo de viajar por mar

CBP también insistió en que utilizar embarcaciones pequeñas para intentar llegar a Estados Unidos puede ser extremadamente peligroso, especialmente cuando se transporta a un número elevado de personas.

El bote interceptado tenía una longitud de apenas 27 pies, pero llevaba a 22 migrantes, además del hombre señalado como presunto traficante. Las autoridades no detallaron si la embarcación presentaba problemas mecánicos o si se encontraba en condiciones adecuadas para realizar el trayecto.



El operativo forma parte de los esfuerzos de las autoridades federales para detectar embarcaciones sospechosas antes de que sus ocupantes alcancen la costa estadounidense.

Por ahora, los migrantes permanecen bajo custodia para su procesamiento, mientras las autoridades continúan con el caso del ciudadano cubano detenido y con la investigación sobre el traslado del grupo.

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