Asesinan a tiros a ejecutivo del New York Times en California; detienen a sus suegros

Jonathan McKinsey, ejecutivo de ingeniería de The New York Times, fue asesinado a tiros el sábado en Dublin, California. La policía arrestó a sus suegros, una pareja de 77 años, bajo sospecha de asesinato.

McKinsey fue encontrado en un estacionamiento

McKinsey, de 40 años, fue encontrado con varias heridas de bala en el estacionamiento de Dublin Sports Grounds alrededor de las 3:08 de la tarde, según la policía de Dublin. Los paramédicos lo declararon muerto en el lugar.

Un sargento que patrullaba la zona encontró al hombre tendido en el estacionamiento. Casi al mismo tiempo, el servicio de emergencias 911 recibió varias llamadas sobre un tiroteo.

Los testigos ayudaron a los agentes a identificar a dos personas que seguían en el lugar. La policía detuvo a Shouyong Zhang y Shili Chen, ambos de 77 años y residentes de Dublin.

Las autoridades dijeron que Zhang y Chen son los padres de la esposa de McKinsey. La pareja fue llevada a la cárcel de Santa Rita mientras continúa la investigación.

Your Dublin Police Officers worked tirelessly last night to conclude their investigation at Dublin Sports Grounds. We truly appreciate the community’s patience. The Dublin Sports Grounds is now open to the public. There is no threat to public safety. pic.twitter.com/r90JQjcdMo — Dublin Police (@DublinCAPolice) September 27, 2026

La policía aún no informa el motivo

Por ahora, la policía no ha informado qué provocó el ataque ni ha establecido públicamente un posible motivo. Tampoco busca a otros sospechosos y aseguró que no existe una amenaza para la comunidad.

Los investigadores continúan reuniendo información para determinar qué ocurrió antes y durante el tiroteo.

Trabajaba en New York Times Games

McKinsey trabajaba para The New York Times desde enero de 2023 y era director de ingeniería de New York Times Games, la división de videojuegos del periódico.

El ejecutivo estaba a cargo de labores relacionadas con la ingeniería y la experiencia de los usuarios de la plataforma de juegos.

Tenía varios procesos legales pendientes

Además de su trabajo en la empresa, McKinsey enfrentaba varios procesos legales relacionados con su situación familiar.

En octubre de 2025 fue acusado de delitos relacionados con abuso infantil. Los documentos judiciales incluyen acusaciones sobre el presunto maltrato de un menor.

Una audiencia preliminar estaba prevista para el 10 de septiembre. Los documentos también muestran que McKinsey y su esposa, Candice Jang, solicitaron órdenes de restricción por violencia doméstica durante 2025.

Los procedimientos estaban relacionados con conflictos familiares y la custodia de sus hijos.

McKinsey había solicitado el divorcio

El ejecutivo solicitó el divorcio en diciembre de 2025. Una audiencia para determinar el estado de ese proceso estaba programada para el 10 de octubre.

Los expedientes judiciales también incluyen acusaciones anteriores de violencia doméstica entre la pareja.

Esos señalamientos forman parte de procedimientos judiciales y no significan que las acusaciones hayan sido comprobadas.

Los suegros deberán comparecer ante un juez

Zhang y Chen deberán comparecer ante un juez el miércoles a las 9 de la mañana, hora del Pacífico, en el Palacio de Justicia del Condado Este, en Dublin.

Ambos permanecen detenidos bajo sospecha de asesinato mientras avanza el caso. La investigación por la muerte de McKinsey continúa.

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