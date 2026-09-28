Talarico aventaja a Paxton en la carrera por el Senado de Texas

James Talarico lleva cinco puntos de ventaja sobre Ken Paxton en la carrera por el Senado en Texas, de acuerdo con un nuevo sondeo de Texas Public Opinion Research (TPOR), publicado a poco más de un mes de las elecciones de mitad de período de noviembre.

El representante estatal demócrata registra 49% de apoyo, mientras que el fiscal general republicano alcanza 44%. Otro 3% de los votantes consultados dijo que todavía no decide a quién apoyar. El sondeo se realizó entre el 19 y el 22 de septiembre con 1,007 participantes y tiene un margen de error de 3.6 puntos porcentuales.

Este es el segundo sondeo mensual de TPOR sobre la contienda y mantiene a Talarico arriba de Paxton, aunque la diferencia se redujo ligeramente. En la medición anterior, el demócrata tenía 48% frente a 42% del republicano, por lo que ambos candidatos crecieron en respaldo, pero la distancia entre ellos pasó de seis a cinco puntos.

Los independientes

La diferencia más amplia aparece entre los votantes independientes, donde Talarico consigue 58% de apoyo frente a 26% para Paxton. En ese mismo grupo, 5% de los participantes todavía no tiene decidido su voto, según los resultados del sondeo.

Cuando se revisan otros sectores del electorado, las preferencias cambian. Paxton tiene más respaldo entre los votantes blancos y quienes tienen 55 años o más, mientras Talarico aparece por delante entre los votantes latinos y negros y entre las personas menores de 55 años. El demócrata también registra mayor apoyo entre quienes cuentan con estudios universitarios y aparece por encima entre hombres y mujeres.

La encuesta deja así una carrera con diferencias bastante marcadas dependiendo del grupo que se mire. Mientras los independientes muestran una clara inclinación hacia Talarico, Paxton conserva mayor respaldo entre algunos sectores de mayor edad y entre los votantes blancos.

Por qué apoyan a Talarico

El sondeo también buscó conocer qué lleva a los votantes a respaldar a cada candidato. Entre quienes apoyan a Talarico, 21% mencionó como principal razón la aprobación general que tiene del representante estatal, mientras que 17% dijo verlo como un “defensor de la gente común”.

Otro 15% destacó su honestidad, integridad y carácter, mientras que 10% señaló que lo apoya porque quiere un cambio y un nuevo liderazgo. Las respuestas muestran que sus simpatizantes mencionan tanto características personales como la expectativa de una renovación política.

Del lado de Paxton, 25% de sus seguidores mencionó la aprobación general como la principal razón para apoyarlo. Otro 23% dijo que lo respalda debido a su rechazo hacia Talarico, mientras que 17% mencionó la lealtad al Partido Republicano y 14% destacó el historial de Paxton en el cargo.

Los temas que importan

La diferencia entre ambos también cambia cuando los votantes son consultados sobre asuntos específicos. En el tema del costo de vida y la situación financiera de los texanos, Talarico obtiene 49% frente a 42% de Paxton, mientras que 6% de los participantes no se decide por ninguno de los dos.

El sondeo también preguntó quién tendría un mejor desempeño en la gestión de centros de datos e inteligencia artificial. En este punto, Talarico registra 45% y Paxton 40%, mientras que 11% permanece indeciso.

Las respuestas muestran que los votantes no necesariamente ven a los candidatos de la misma manera en todos los asuntos. El respaldo general presenta una diferencia de cinco puntos, pero cuando se pregunta por temas concretos aparecen otros márgenes y también un número mayor de personas que todavía no tiene una opinión definida.

Otras encuestas

El nuevo sondeo de TPOR llega después de varias mediciones que también han mostrado una carrera con una diferencia relativamente reducida entre los dos candidatos.

Una encuesta de Marist publicada la semana pasada encontró a Talarico con 50% de apoyo y a Paxton con 44%, mientras que 4% de los participantes se declaró indeciso. Por otro lado, un sondeo de NBC 5 Dallas y Telemundo Station Group registró 46% para Talarico y 43% para Paxton.

Los porcentajes varían entre una encuesta y otra porque cada estudio se realiza en fechas diferentes y utiliza sus propias muestras y metodologías. Por eso, los resultados sirven para conocer cómo estaban las preferencias en el momento en que se consultó a los votantes, pero no representan por sí mismos el resultado que tendrá la elección.

Mucho interés en Texas

La carrera ha llamado especialmente la atención porque Texas ha sido durante décadas un estado con una fuerte presencia republicana en las principales elecciones estatales y federales. Los demócratas han tenido dificultades para ganar las principales contiendas estatales, mientras que los republicanos han mantenido una posición dominante.

Esta vez, sin embargo, la competencia ha comenzado a recibir una fuerte atención de organizaciones nacionales de ambos partidos. Grupos republicanos están destinando importantes cantidades de dinero para respaldar a Paxton y tratar de mantener el escaño dentro de las filas republicanas.

Entre esas organizaciones está el Senate Leadership Fund, vinculado al liderazgo republicano del Senado. Además, MAGA Inc., el super PAC relacionado con Donald Trump, aportó $5 millones de dólares a la campaña, según un informe de la Comisión Federal Electoral.

La recta final

La campaña entra ahora en una etapa importante, con los candidatos buscando ampliar su respaldo entre los distintos grupos de votantes y tratando de convencer a quienes todavía no tienen una decisión tomada.

La nueva medición de TPOR coloca a Talarico con 49% y a Paxton con 44%, pero también muestra diferencias importantes entre independientes, grupos de edad, comunidades raciales y niveles educativos. En varios de esos segmentos, los dos candidatos presentan patrones de apoyo muy distintos.

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