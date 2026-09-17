10 trabajos en Texas que pagan más de $20 dólares por hora

Las personas que quieran mejorar sus ingresos en Texas deben saber que el estado maneja uno de los mercados más dinámicos en Estados Unidos, gracias al crecimiento en sectores de energía, construcción, logística, salud y tecnología.

Aunque en Texas el salario mínimo por hora es de $7.25 dólares, hay empleos que superan los $20 dólares, según datos del Bureau of Labor Statistics (BLS). Incluso, algunos no requieren una carrera universitaria de cuatro años.

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10 empleos en Texas que superan los $20 por hora

1. Conductor de camión comercial (CDL-A)

Los conductores con licencia comercial CDL-A son fundamentales para la economía de Texas, uno de los principales centros de transporte y distribución del país.

Estos trabajadores pueden encargarse del traslado de mercancías entre ciudades, almacenes, puertos y centros industriales. Los ingresos suelen superar los $20 por hora y pueden aumentar con rutas largas, experiencia y especializaciones como transporte de materiales peligrosos.

El requisito principal es obtener una licencia CDL, aprobar exámenes médicos y cumplir con los requisitos de seguridad establecidos para conductores comerciales.

2. Electricista certificado

Los electricistas participan en instalaciones, mantenimiento y reparación de sistemas eléctricos residenciales, comerciales e industriales.

En Texas, esta profesión tiene una fuerte demanda debido al crecimiento de viviendas, negocios y proyectos de infraestructura. El salario medio estatal para electricistas se mantiene por encima de los $20 por hora, con mayores ingresos para trabajadores con licencia y experiencia.

Para acceder a mejores puestos suele ser necesario completar programas de aprendizaje, capacitación técnica y obtener una licencia estatal.

3. Soldador certificado

La industria energética, manufacturera y de construcción pesada requiere soldadores capaces de unir estructuras metálicas con precisión.

Los soldadores especializados pueden superar los $20 por hora, especialmente quienes cuentan con certificaciones reconocidas y experiencia en sectores como petróleo, gas o fabricación industrial.

4. Técnico de turbinas eólicas

Texas lidera la producción de energía eólica en Estados Unidos, lo que ha generado oportunidades para técnicos encargados de instalar, inspeccionar y reparar aerogeneradores.

El trabajo requiere conocimientos de electricidad, mecánica y seguridad industrial. Según datos laborales, los técnicos de turbinas eólicas tienen salarios medios superiores a los $30 por hora a nivel nacional.

5. Conductor de autobús escolar o transporte público

Los distritos escolares y empresas de transporte buscan conductores con responsabilidad, buen historial de manejo y licencia comercial.

En muchas zonas de Texas, los puestos pueden superar los $20 por hora, especialmente para empleados con experiencia y disponibilidad para horarios específicos.

6. Técnico de mantenimiento de edificios

Estos profesionales se encargan de reparar sistemas eléctricos básicos, plomería, pintura, climatización y mantenimiento general de instalaciones.

Los complejos residenciales, hospitales y empresas necesitan constantemente trabajadores de mantenimiento. La experiencia práctica puede ser suficiente para ingresar al sector, aunque las certificaciones técnicas aumentan las oportunidades salariales.

7. Asistente médico especializado

Los asistentes médicos trabajan en clínicas y centros de salud apoyando a doctores, pacientes y equipos administrativos.

Sus funciones incluyen tomar signos vitales, preparar pacientes y realizar tareas clínicas básicas. Aunque el promedio puede variar según la zona, quienes cuentan con certificaciones, experiencia y habilidades bilingües pueden acceder a mejores oportunidades.

8. Representante de atención al cliente bilingüe

Texas tiene una gran demanda de trabajadores que dominan inglés y español. Empresas financieras, aseguradoras, hospitales y compañías tecnológicas buscan representantes capaces de atender a clientes de ambos idiomas.

Además de la comunicación, suelen valorar experiencia con programas informáticos y servicio al cliente.

9. Mesero en restaurantes de alto volumen

Aunque el salario base de los meseros puede variar por las leyes de propinas, quienes trabajan en restaurantes con gran movimiento pueden superar los $20 por hora al sumar propinas.

La experiencia, rapidez, conocimiento del menú y capacidad para atender clientes son factores importantes para aumentar los ingresos.

10. Asistente administrativo o ejecutivo

Los asistentes administrativos con experiencia en organización, manejo de documentos, atención telefónica y programas de oficina pueden acceder a salarios superiores a $20 por hora.

Una característica común de muchos de estos empleos es que no dependen exclusivamente de un título universitario. Sin embargo, las certificaciones profesionales, escuelas técnicas y programas de capacitación corta pueden abrir oportunidades laborales con mejores salarios.

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