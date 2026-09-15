Cuándo comienza el otoño en Texas y qué día se deben atrasar los relojes

Septiembre ya va por la mitad y en Texas se acercan dos fechas que suelen causar confusión: la entrada oficial del otoño y el momento exacto en que termina el horario de verano, es decir, el día que se deben atrasar los relojes una hora. Por si no lo sabías, no ocurren al mismo tiempo.

En 2026, el otoño astronómico comienza el martes 22 de septiembre. De acuerdo con los cálculos del Observatorio Naval de Estados Unidos, el equinoccio de septiembre ocurrirá a las 7:05 pm de ese día en la hora central de Texas, marcando así el inicio de la estación en el hemisferio norte.

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¿Y cuándo se atrasan los relojes?

El cambio de hora llegará varias semanas después, por lo que realmente no tiene coincidencia con la entrada del otoño. Según el Instituto Nacional de Estándares y Tecnología (NIST), el horario de verano terminará oficialmente el domingo 1 de noviembre, a las 2:00 am.

Y solo en ese momento es cuando los relojes deberán atrasarse una hora (hasta la 1:00 am), por lo que esa hora se repetirá.

La regla es la misma que se aplica actualmente en la mayor parte de Estados Unidos: el horario de verano comienza el segundo domingo de marzo y termina el primer domingo de noviembre.

En marzo de 2026, Texas adelantó sus relojes el día 8. Por tanto, el 1 de noviembre será el momento de realizar la operación contraria.

Texas no maneja alguna regla especial

A diferencia de estados como Arizona, donde no se realiza el cambio de hora en ningún momento del año (a excepción de la Nación Navajo), Texas mantiene el calendario federal vigente para el horario de verano.

Sin embargo, existe una legislación estatal que podría cambiar esta situación en el futuro. El gobernador Greg Abbott firmó en 2025 la HB 1393, una ley que establece que Texas observaría el horario de verano durante todo el año, bajo el nombre de “Texas Time”.

La medida abarcaría tanto la parte del estado que utiliza la hora central como la que utiliza la hora de montaña.

Pero esta normativa solo entrará en vigor si el Congreso de Estados Unidos aprueba una legislación federal que autorice a Texas a mantener el horario de verano durante todo el año. El registro oficial de la Legislatura de Texas indica que esa condición sigue pendiente.

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