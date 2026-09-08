Hasta $1,250 de multa por cometer esta infracción de tránsito en Texas

La llamada ley Move Over or Slow Down entró en vigor en 2023 en Texas, sin embargo, muchos conductores suelen desconocerla. La medida busca reducir el riesgo para trabajadores y personal que permanece detenido al costado de las carreteras.

Esta norma consiste en cambiar de carril o reducir la velocidad, incluso a un límite menor del permitido, cuando transitas en una zona de construcción o hay determinados vehículos detenidos en la vía. Al incumplir el estatuto, podrías recibir una multa de hasta $1,250 dólares.

La SB 305, aprobada por la Legislatura de Texas y vigente desde el 1 de septiembre de 2025, amplió la protección de la norma a dos nuevos tipos de vehículos.

Estos son los utilizados por oficiales de control animal para retirar animales o cadáveres de la carretera y los vehículos de empleados de autoridades locales encargados de emitir multas de estacionamiento, siempre que utilicen las señales visuales correspondientes.

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¿Cuándo puede aplicarse la multa de $1,250?

Cuando un conductor se acerca a uno de los vehículos contemplados por la ley, debe cambiarse al carril más alejado, siempre que circule por una carretera con al menos dos carriles en la misma dirección.

Si no puede cambiar de carril de manera segura, debe reducir la velocidad. Cuando el límite publicado es de 25 mph o más, debe circular al menos 20 mph por debajo de ese límite. Si el límite es inferior a 25 mph, debe reducir la velocidad a un máximo de 5 mph.

La infracción puede convertirse en un delito menor con una multa de $500 a $1,250. Una segunda infracción dentro de cinco años puede elevar la sanción a entre $1,000 y $2,000. Si el incumplimiento provoca lesiones, las consecuencias pueden ser todavía más graves.

¿Y qué ocurre en las zonas de construcción?

Las zonas de obras tienen reglas adicionales. TxDOT recuerda que los conductores deben reducir la velocidad, respetar los límites temporales y prestar atención a las condiciones cambiantes de la carretera.

Además, las multas por determinadas infracciones de tránsito se duplican en zonas de trabajo cuando hay trabajadores presentes.

La mejor estrategia es anticiparse a las condiciones de la carretera. Si aparece un vehículo de emergencia, de TxDOT, de mantenimiento, una grúa u otro vehículo protegido por la norma con sus señales activadas, el conductor debe cambiar de carril cuando sea posible o reducir la velocidad según lo establecido.

En las zonas de construcción también es fundamental obedecer el límite temporal indicado en las señales, mantener una distancia prudente y evitar distracciones.

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