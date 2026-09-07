Construirán en Texas una enorme comunidad de 3,500 viviendas: proyectan más de 1,700 empleos

Una pequeña ciudad de la costa de Texas se prepara para recibir un proyecto residencial de dimensiones poco habituales. Margaritaville y Minto Communities planean construir unas 3,500 viviendas en Texas City, cerca de Galveston Bay, en una comunidad diseñada para que sus residentes puedan vivir prácticamente como si estuvieran de vacaciones.

El proyecto se llamará Latitude Margaritaville Galveston Bay y será el primero de esta marca en Texas. Ocupará aproximadamente 1,318 acres y combinará viviendas con piscinas, restaurantes, espacios deportivos, música en vivo y otras amenidades inspiradas en el universo creado alrededor de Jimmy Buffett.

Pero el impacto puede extenderse bastante más allá de quienes terminen viviendo allí. Un estudio encargado para el desarrollo calcula que, una vez completado, podría generar aproximadamente 1,742 empleos permanentes y $68.8 millones anuales en ingresos laborales en el condado de Galveston.

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Dónde estará la nueva comunidad de Margaritaville en Texas

Latitude Margaritaville Galveston Bay se construirá en Texas City, dentro del área metropolitana de Houston y cerca de las playas y puertos de Galveston.

El terreno estará situado entre las carreteras estatales 3 y 146, al norte de Emmett F. Lowry Expressway y extendiéndose hacia Moses Bayou. La compañía destacó la cercanía con Galveston Island, aeropuertos, puertos de cruceros, centros médicos y comercios como algunas de las razones para elegir el lugar.

La Comisión de Texas City ya aprobó el Planned Unit Development y el Development Agreement, dos pasos necesarios para establecer la zonificación y las responsabilidades entre el desarrollador y la ciudad.

Cómo serán las 3,500 viviendas

No será un complejo de apartamentos. El plan contempla aproximadamente 3,500 residencias, entre casas unifamiliares, villas y cottages.

Latitude Margaritaville está dirigido al mercado de adultos activos mayores de 55 años, un modelo que Minto ya desarrolla en Florida y Carolina del Sur. La idea combina vivienda permanente con servicios propios de un resort.

Todavía no se anunciaron los precios de las casas en Texas, por lo que cualquier cifra que circule en este momento tomando como referencia otros proyectos de Margaritaville no necesariamente será válida para Galveston Bay.

Sí es posible inscribirse para recibir novedades del proyecto a través de Latitude Margaritaville.

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Piscina, restaurante, teatro y música en vivo

Buena parte del atractivo estará fuera de las viviendas. Los planes incluyen una plaza central con escenario para conciertos y baile, gimnasio, restaurante, teatro, piscina estilo resort y áreas para tenis, pickleball y bocce. También se proyecta un parque para perros con spa para mascotas.

Los nombres siguen deliberadamente la estética de Jimmy Buffett: estarán Latitude Bar & Chill, Last Mango Theater, Paradise Pool y Barkaritaville Dog Park, entre otros espacios.

El concepto busca que buena parte de las actividades sociales y recreativas estén disponibles dentro de la propia comunidad.

Cuándo comenzará a funcionar

Quienes estén interesados deberán esperar. Tras las aprobaciones de Texas City, Minto deberá presentar ahora los planes para el centro de ventas, las casas modelo, la primera fase de construcción y el área de amenidades.

La compañía apunta al primer trimestre de 2028 para la gran apertura del centro de ventas y del parque de modelos, pero no se anunció todavía una fecha para la finalización de las 3,500 viviendas.

El proyecto podría sumar más de 6,000 nuevos residentes

Las dimensiones explican el interés de las autoridades locales. El análisis de Development Planning & Finance Group estima que Latitude Margaritaville podría tener alrededor de 6,161 residentes cuando esté completamente desarrollado. También proyecta aproximadamente $1.6 millones anuales en ingresos por impuestos sobre las ventas para Texas City.

El alcalde Abel Garza Jr. sostuvo que el proyecto traerá nuevos residentes, empleos e ingresos a la ciudad y celebró que Texas City haya sido elegida para instalar el primer Latitude Margaritaville del estado.

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