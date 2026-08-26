Nueva licencia para food trucks en Texas: cuál es y cómo obtenerla

Desde el pasado 1 de julio, un nuevo sistema estatal de autorización busca establece reglas uniformes para los propietarios de food trucks y vendedores móviles de alimentos en Texas.

En esencia, la medida establecida por la HB 2844 consiste en un permiso o licencia comercial estatal de vendedor móvil de alimentos, la cual que debe obtenerse para cada vehículo utilizado en este tipo de negocios.

La normativa cambia el proceso que anteriormente dependía principalmente de autorizaciones locales. Sin embargo, esta solo será necesaria cuando las características del vehículo hagan obligatorio ese tipo de autorización, según las normas de transporte del estado.

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¿Cómo obtener la nueva licencia para food trucks en Texas?

Para obtener la autorización, el solicitante debe presentar información detallada sobre el negocio y cada unidad móvil. Entre los datos requeridos se encuentran:

Nombre, dirección y número telefónico del propietario o responsable

Información de la empresa u organización que representa

Historial de domicilios comerciales y residenciales durante los últimos 12 meses

Descripción de los alimentos y bebidas que venderá

Antecedentes sobre permisos rechazados, suspendidos o retirados en otras jurisdicciones

Matrícula, identificación y características de cada vehículo

Comprobante de seguro vigente

Copias de otras licencias o permisos comerciales exigidos por Texas

La autoridad encargada del trámite puede solicitar documentos adicionales y tiene la facultad de rechazar solicitudes incompletas o con información incorrecta.

Proceso para obtener el permiso estatal de vendedor móvil

Una vez presentada la solicitud, el food truck debe pasar por una inspección sanitaria antes de recibir la aprobación definitiva. El organismo estatal correspondiente o una entidad autorizada cuenta con un plazo de hasta 14 días para realizar esta revisión.

Durante la inspección se verifica que la unidad cumpla con las condiciones necesarias para almacenar, preparar y vender alimentos de manera segura.

La nueva regulación contempla una clasificación de los vendedores móviles según el tipo de productos que comercializan. Estas son:

Tipo I

Incluye unidades que venden productos preenvasados o alimentos considerados de bajo riesgo. En esta categoría generalmente no se manipulan alimentos que requieran controles estrictos de temperatura.

Tipo II

Corresponde a negocios que ofrecen alimentos con preparación limitada y que requieren ciertos procesos de manejo antes de ser vendidos.

Tipo III

Agrupa a los food trucks con mayor nivel de operación, donde se preparan, cocinan, conservan y sirven alimentos directamente desde la unidad móvil.

Las autoridades también aclaran que el nivel asignado para cada negocio con food truck influirá en los controles sanitarios posteriores y en la frecuencia de las inspecciones.

La licencia estatal tiene una duración de un año desde la fecha de emisión. Antes de que llegue la fecha de vencimiento, la autoridad correspondiente debe notificar al titular para que pueda iniciar el proceso de renovación.

Mientras la renovación esté en trámite, el comerciante podrá continuar operando bajo las condiciones establecidas por la normativa.

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