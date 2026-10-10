“¡El Premio Nobel de la Paz ha sido desacreditado para siempre”, asegura Donald Trump

La noticia de que Navi Pillay, ex jueza de la Corte Penal Internacional (CPI), se hizo acreedora al Premio Nobel de la Paz, desató la ira del presidente Donald Trump quien considera descabellado continúen sin reconocerle su esfuerzo como mediador para poner fin a ocho guerras y estar cerca de lograr la conclusión de un par más.

Pillay llegó a desempeñarse como Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y además fue la primera mujer no blanca en Sudáfrica en establecer su propio bufete de abogados.

Además, trabajó para la Organización de las Naciones Unidas (ONU) encabezando la Comisión de Investigación sobre Palestina e Israel, la cual concluyó que la nación judía había realizó un genocidio en Gaza, señalamiento rechazado por el gobierno israelí.

A través de un mensaje publicado en la plataforma Truth Social, el republicano de 80 años se quejó de este año se le haya reconocido a una persona que, bajo su criterio, no cuenta con méritos suficientes.

“Se le ha concedido el Premio Nobel a una persona liberal que trabaja en las Naciones Unidas, de la que nadie ha oído hablar.

En todas las guerras que he resuelto, nunca hablé con las Naciones Unidas; no me fueron de ninguna ayuda”, escribió.

Este año la medalla de oro con el rostro de Alfred Nobel acuñado en el centro fue para Navi Pillay, ex jueza de la Corte Penal Internacional. (Crédito: Angela Weiss / AP)

En otro apartado de su misiva, Trump le advirtió a Noruega que no olvidará el desdén mostrado hacia su trabajo como facilitador de paz.

“Los Estados Unidos de América, representados por mí como su presidente, deberían haber recibido el Premio Nobel de la Paz, pero no lo hicieron. Esta es una mancha imborrable para Noruega, una que jamás se olvidará. ¡El Premio Nobel de la Paz ha sido desacreditado para siempre por un puñado de ideólogos radicales que son antidemocráticos y enemigos de la civilización!”, enfatizó.

Desde su retornó a la Casa Blanca, una de las asignaturas pendientes del magnate neoyorquino es conseguir un Nobel de la Paz. Sin embargo, al haberle decretado la guerra a Irán y debido a sus comentarios, ahora quedó todavía más lejos de al menos ser considerado aspirante a dicho galardón.

Con respecto a la posible resolución de la guerra librada por Rusia y Ucrania, la proyección es que, tras sugerir reemplazar a Volodimir Zelenski como líder, Trump no sólo le está dando la espalda a Ucrania, sino a los miembros de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN), lo cual podría generar las condiciones para el surgimiento de otro conflicto bélico en contra de Rusia.

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