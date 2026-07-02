Hunter Biden se burla de Donald Trump al simular nominarlo al Premio Nobel por “pacificar a Irán”

Hunter Biden, hijo del exmandatario Joe Biden, se mofó del presidente Donald Trump al simular nominarlo al Premio Nobel por poner fin a una guerra que él mismo inició en contra de Irán hace cuatro meses y de la cual no logra salir.

A través de una publicación compartida en la plataforma X, anteriormente conocida como Twitter, el abogado de Delaware exhibió al magnate neoyorquino por sus cambios de discurso utilizados para pausar y reanudar la guerra en contra de la Republica Islámica mientras las reservas de bombas y misiles estadounidenses han disminuido sustancialmente.

“Nomino oficialmente a Donald J. Trump (@realDonaldTrump) para el Premio Nobel de la Paz. Ningún presidente en la historia ha terminado la misma guerra tantas veces. Nuestro Querido Líder ha terminado la guerra con Irán al menos 38 veces, según el recuento de CNN. Ningún presidente había hecho esto antes. Y aún está lejos de terminarla. Es un récord digno del reconocimiento del comité del Nobel. ¡Gracias por su atención a este asunto!”, señala el mensaje.

El comentario del hombre que evitó la cárcel gracias a un indulto otorgado por su padre sobre la recta final de su administración, deriva de la obsesión de Trump por afirmar tener controlado a Irán, cuando los hechos demuestran lo contrario.

Los esfuerzos de Donald Trump por terminar la guerra en contra de Irán comprometiéndolo a firmar un compromiso de no continuar adelante con su programa de enriquecimiento de uranio han sido infructuosos. (Crédito: Evan Vucci / AP)

Sin embargo, el republicano de 80 años insiste en definirse como el mayor pacificador de los últimos años y de allí deriva su argumento de sentirse merecedor de un Premio Nobel de la Paz.

El año pasado, la venezolana María Corina Machado, galardona con dicho reconocimiento por su lucha como opositora al régimen encabezado por Nicolás Maduro, sorprendió al anunciar públicamente su deseo de obsequiarle el premio a Trump, acción severamente cuestionada por un amplio sector de la comunidad internacional.

Los demócratas pretenden cerrarle el paso al mandatario estadounidense a través de la limitación de poderes de guerra, pues desaprueban el hecho de que haya interferido en la política de Venezuela para continuar con Irán y teniendo en la mira hacerlo mismo con Cuba como lo ha expresado constantemente.

Lo controversial del caso es que algunos republicanos también se han manifestado en contra de permitirle a su líder sumergir a Estados Unidos en otros conflictos bélicos.

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