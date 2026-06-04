Donald Trump se mofa de Hunter Biden al considerarlo como aspirante demócrata a la presidencia

El presidente Donald Trump volvió a captar la atención de los medios informativos al señalar con ironía que el hijo del exmandatario Joe Biden podría llegar a representar a los demócratas como aspirante a la presidencia en 2028.

Ante la repentina reaparición de Hunter Biden en redes sociales, un representante de la prensa cuestionó al magnate neoyorquino si dicho suceso podría ser interpretado como una estrategia para aspirar a un cargo público.

Asumiendo una pose por instantes seria y después irreverente, Trump aseguró que el abogado de Delaware quien fue indultado por su padre sobre recta final de su administración con el objetivo de que evitara terminar en prisión durante muchos años, sería una opción más interesante con respecto a otros políticos que han obtenido el respaldo de la cúpula demócrata para figurar en la boleta.

“Yo diría que su pasado no es el mejor”, expresó inicialmente el jefe de la nación.

En caso de no haber sido indultado por su padre, el destino de Hunter Biden muy probablemente pudo estar en manos de Donald Trump. (Crédito: Jae C. Hong / AP)

Sin embargo, en un abrir y cerrar de ojos, terminó utilizando a Hunter Biden para exhibir a otros demócratas quienes, bajo su óptica, tampoco contarían con los argumentos necesarios para aspirar a cargos de representación ciudadana.

“Oye, si al tipo de Maine le va bien, pues supongo que a Hunter también le podría ir bien, porque el tipo de Maine es un caso perdido”, señaló en referencia a Graham Platner, candidato demócrata al senado por Maine, quien se enfrenta al escrutinio ciudadano por lucir en su cuerpo un tatuaje nazi y por aceptar haber consumido cocaína.

Acto seguido, Donald Trump también despotricó en contra de James Talarico, candidato demócrata al senado por el “Estado de la Estrella Solitaria.

“Y diría que peor que él es el candidato de Texas quien se parece a Alfred E. Neuman. Diría que, si a él le va bien, tal vez a Hunter también. No estoy seguro, creo que estará bastante igualado”, enfatizó.

Hasta el momento, el hijo de Biden no ha emitido ningún comentario sobre la manera en que Trump prácticamente lo ridiculizó ante los ojos de los miembros de la prensa.

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