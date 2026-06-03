Hunter Biden presume haber cumplido siete años alejado de las drogas

Hunter Biden, hijo del expresidente Joe Biden, aseguró haber cumplido siete años alejado de las drogas y reiteró que la cocaína descubierta en la Casa Blanca, en 2023, no era de su propiedad como se llegó a manejar en ese momento.

A través de un mensaje en video compartido en la plataforma X, anteriormente conocida como Twitter, el abogado de Washington expresó haber dejado atrás sus problemas de adicciones.

“Siete años limpio y sobrio. Estoy más orgulloso de eso que de cualquier otra cosa que haya hecho en mi vida”, expuso.

Ante dicho señalamiento, un usuario trató de exhibirlo como el propietario de una bolsa con cocaína en su interior descubierta por agentes del Servicio Secreto en el ala oeste del complejo de la Casa Blanca, en julio de 2023. Sin embargo, el vástago del exmandatario de la nación hasta se mofó de ello.

“Definitivamente no. Jamás habría olvidado mis drogas”, indicó.

El punto es que, pese al revuelo provocado por los republicanos para detectar a quién le pertenecía esa droga, la Casa Blanca determinó que no existía ninguna grabación de video enfocando hacia el lugar donde fue descubierta la controversial bolsa.

Hunter Biden recibió un indulto presidencial que lo exoneró de todos sus posibles delitos. (Crédito: Matt Slocum / AP)

Cabe señalar que, con el objetivo de proteger a su hijo de cualquier investigación o condena, antes de concluir su administración, Joe Biden le concedió un indulto, el cual además de exonerarlo de dos casos federales en su contra, prácticamente borró cualquier otro que pudiera resurgir de su pasado.

En automático, Hunter quedó libre de cualquier acusación y lejos del alcance de Donald Trump, pues existía la posibilidad de que el magnate neoyorquino retomara su caso en cualquier momento con el objetivo de ponerlo tras las rejas durante una larga temporada.

Y es que Hunter Biden ya había sido declarado culpable en un caso federal de tres delitos graves relacionados con la compra y posesión de un arma de fuego en 2018.

En ese momento, infringió la ley al ocultar que consumía drogas, situación que legalmente le impedía comprar cualquier tipo de arma.

Al presentarse varias pruebas en su contra, el abogado Biden terminó por declararse culpable de nueve cargos federales por evasión fiscal.

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