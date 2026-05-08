Indultos concedidos por Trump son investigados por demócratas ante sospechas de dinero a cambio

Algunos de los indultos concedidos por el presidente Donald Trump durante su segunda etapa en la Casa Blanca son investigados por un par de demócratas ante sospechas de que podría haber dinero de por medio.

Peter Welch, senador por Vermont, y Dave Min, representante por California, establecieron contacto con 17 personas que fueron indultas por el republicano de 79 años, o bien recibieron conmutaciones de condenas.

Welch forma parte del Comité Judicial del Senado y fue miembro del Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes durante su etapa en la cámara baja.

Con respecto a Min, es parte del Comité de Supervisión y Reforma Gubernamental de la Cámara de Representantes y preside el grupo de trabajo anticorrupción del Caucus Progresista del Congreso.

Ambos, personajes coinciden en la necesidad de transparentar cualquier indicio de opacidad en el otorgamiento de indultos.

Por ello, a través de una carta, ambos políticos cuestionaron de manera individual a 17 indultados para determinar si el presidente les concedió clemencia a cambio de entregarle algo.

“Históricamente, la clemencia ejecutiva se ha entendido como un acto de gracia ejercido en aras de la justicia y el bienestar público, pero no puede convertirse en una herramienta para el favoritismo político, la

En un momento en que los estadounidenses ya están perdiendo la fe en nuestras instituciones, el Congreso tiene la responsabilidad de ejercer la supervisión y garantizar que nadie, incluido un presidente en ejercicio, esté por encima de la rendición de cuentas”, señalaron de manera conjunta en un comunicado.

Peter Welch, senador por Vermont, y Dave Min, representante por California, pretenden transparentar el proceso que siguieron varios de los indultos otorgados por Trump. (Crédito: Alex Brandon / AP)

De acuerdo con una lista de beneficiarios publicada por la oficina del senador Min, algunos indultados como Trevor Milton, fundador y exdirector ejecutivo de Nikola Corporation, donaron a la campaña de Trump.

Esto resulta relevante por el hecho que había sido declarado culpable de fraude bursátil y fraude electrónico, y en 2023, los fiscales federales solicitaron aproximadamente $661 millones de dólares en concepto de indemnización a los inversores.

Sin embargo, una donación realizada por el empresario y su esposa al fondo de campaña de Trump para 2024, la cual consistió en $1.8 millones de dólares, meses después cobró notoriedad al anunciarse su indultó en marzo de 2025.

De ahí es que se detonó el interés por analizar de nueva cuenta a los indultos similares a ese.

Bajo dicho planteamiento, se les pidió a los destinatarios de las cartas enviadas proporcionar sus respuestas antes del 22 de mayo.

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