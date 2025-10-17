Trump informó que conmutó la sentencia por fraude de George Santos

El presidente Donald Trump dijo el viernes que había firmado una conmutación que liberaría inmediatamente de prisión al exrepresentante republicano por Nueva York George Santos.

“George ha estado en aislamiento durante largos periodos y, según todos los indicios, ha sido terriblemente maltratado”, publicó Trump en Truth Social el viernese. “Por lo tanto, acabo de firmar una Conmutación de la pena, liberando a George Santos de la prisión INMEDIATAMENTE. ¡Mucha suerte, George, que tengas una vida plena!”

Santos fue sentenciado a más de 7 años de prisión federal este año tras declararse culpable de fraude electrónico y robo de identidad agravado. Comenzó a cumplir su condena a finales de julio.

El representante neoyorquino de 37 años sirvió en la Cámara de Representantes menos de un año antes de ser expulsado del Congreso en medio de un escándalo, en diciembre de 2023.

Incluso antes de jurar el cargo, Santos admitió haber mentido sobre detalles clave de su vida durante la campaña electoral. Durante su mandato en el Congreso, el Departamento de Justicia lo acusó de diversos delitos federales, como fraude, robo, lavado de dinero y declaraciones falsas.

La decisión de Trump de conmutar la sentencia de Santos se produjo después de que varios amigos y aliados del expolítico encarcelado solicitaran su clemencia, según declaró un alto funcionario de la Casa Blanca a NBC News el viernes por la noche.

Trump también había leído recientemente los escritos de Santos desde la cárcel, en los que describía sus condiciones de vida, según declaró el funcionario a NBC News.

En una carta llena de halagos, publicada el lunes en el medio local de Long Island, The South Shore Press, Santos solicitó directamente el indulto a Trump.

“Siempre ha sido un hombre de segundas oportunidades, un líder que cree en la redención y la renovación”, escribió Santos. “Le pido ahora, desde lo más profundo de mi corazón, que me haga llegar esa misma convicción”.

