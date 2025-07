George Santos teme que alguien lo asesine durante su estancia en prisión

George Anthony Devolder Santos, exrepresentante republicano sentenciado a purgar 87 meses de prisión por fraude y robo de identidad, reconoció sentir miedo de que alguien pueda quitarle la vida mientras cumple la condena impuesta por sus delitos cometidos.

A pesar de que el apoyo de la ciudadanía, incluso a través de generosos donativos, le permitió representar durante un breve periodo al 3º distrito congresional de Nueva York, el político de 36 años abusó de esa confianza.

Utilizando los números de algunas de las tarjetas de crédito de sus donantes efectuó excesivas compras personales incluida ropa de lujo, Botox y suscripciones a OnlyFans. Todo ello para darse una vida rodeado de glamour.

El Comité de Ética de la Cámara de Representantes realizó una investigación y al presentar un informe se determinó que debía ser expulsado a fines de 2023.

Meses después, el político aceptó ser culpable de 23 cargos en su contra, entre los que destacan fraude electrónico y robo de identidad.

Resultado de sus fechorías, la jueza Joanna Seybert lo sentenció a más de siete años de prisión, esto en gran medida por no haber mostrado un solo gesto de arrepentimiento sincero sobre sus fechorías cometidas.

George Santos no ha devuelto un solo dólar de todo el dinero sustraído de las cuentas de sus donantes. (Crédito: Stefan Jeremiah / AP)

Durante una intervención en el podcast “Tucker Carlson Show”, el neoyorquino de 36 años dijo estar angustiado frente a la proximidad de su ingreso a la cárcel donde teme que alguien pueda lastimarlo e incluso hasta asesinarlo.

“No sé si sobreviviré. Me están metiendo en una prisión violenta. No soy un tipo listo; no sé pelear. Esta podría ser mi última entrevista, y no pretendo ser dramático. Solo soy sincero. Lo veo prácticamente como una sentencia de muerte a lo que me podría pasar”, indicó.

A través de una publicación compartida a principios de esta semana en la plataforma X, anteriormente conocida cono Twitter, el exrepresentante republicano advirtió que si muere en prisión no será por suicidio.

“Voy a la cárcel; amigos, y necesito que lo escuchen alto y claro: no tengo pensamientos suicidas. No estoy deprimido. No tengo intención de hacerme daño y no participaré voluntariamente en ninguna actividad sexual mientras esté allí. Si algo sugiere lo contrario, considérelo mentira... y punto.

Las estadísticas sobre lo que les sucede a los hombres homosexuales bajo custodia de la Oficina de Prisiones son aterradoras, y precisamente por eso lo digo ahora. Para que, si algo sucede, no haya confusión. Yo NO me suicidé”, escribió.

Aunque George Santos imploraba porque de último minuto el presidente Donald Trump le concediera un indulto, hasta el momento esa posibilidad no se ha concretado y si se prevé que el 25 de julio ingrese a prisión.

