Trump presiona por el Nobel de la Paz 2026 y advierte que sería una injusticia no recibirlo

Previo al anuncio del Premio Nobel de la Paz 2026, Donald Trump volvió a reclamar el reconocimiento y advirtió que sería un “gran descrédito” para el Comité Noruego del Nobel no concedérselo, al asegurar que ha resuelto ocho conflictos internacionales y evitado una posible destrucción mundial. Sin embargo, reconoció que tiene dudas sobre la decisión que se dará a conocer este viernes 9 de octubre en Oslo, Noruega.

“He resuelto ocho conflictos y he evitado, quizá, la destrucción total del mundo, porque Irán nunca tendrá un arma nuclear. Y eso es algo positivo, algo muy positivo”, declaró el mandatario y defendió sus gestiones diplomáticas desde su regreso a la Casa Blanca, en enero de 2025.

Trump sostuvo que sus intervenciones en distintas crisis internacionales justifican la entrega del galardón, aunque cuestionó los criterios del comité encargado de seleccionar al ganador.

De acuerdo con la agencia Reuters, el presidente afirmó que sería un “gran descrédito” no reconocer sus esfuerzos y aseguró que los responsables del premio “tienen fama de no dárselo a gente” como él. Pese a sus críticas, admitió que desconoce cuál será la decisión final.

Las declaraciones forman parte de una campaña pública que Trump ha mantenido durante meses para obtener el Nobel. El mandatario ha atribuido a su administración la resolución de ocho conflictos, entre ellos disputas que involucran a Camboya, Tailandia, Israel y Pakistán.

No obstante, sus afirmaciones son cuestionadas porque algunos de los enfrentamientos que presenta como resueltos continúan abiertos o han registrado nuevos episodios de violencia. Reuters señaló que las hostilidades se reanudaron en regiones como la frontera entre Camboya y Tailandia y la República Democrática del Congo.

Además, Trump no ha conseguido poner fin a la guerra entre Rusia y Ucrania, mientras el conflicto con Irán continúa sin una solución definitiva, pese a las operaciones militares y los contactos diplomáticos impulsados por Washington.

El Instituto Nobel confirmó que este año recibió 287 candidaturas, correspondientes a 208 personas y 79 organizaciones. Sin embargo, aclaró que las identidades de los nominados permanecen bajo reserva durante 50 años, por lo que no confirma oficialmente la candidatura de Trump, aunque distintos dirigentes han declarado haberlo propuesto.

El antecedente más reciente ocurrió en enero, cuando la opositora venezolana María Corina Machado, ganadora del Nobel de la Paz 2025, entregó su medalla de oro al presidente estadounidense.

Tras ese episodio, el Comité Noruego del Nobel aclaró que el reconocimiento no puede compartirse, revocarse ni transferirse, independientemente de quién conserve físicamente la medalla.

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