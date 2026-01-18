Senador Warner llama a Trump “tonto” al aceptar el Premio Nobel de manos de Machado

El escenario político en Washington se encendió tras las duras críticas del senador Mark Warner (Virginia), quien no tuvo reparos en calificar de “tonto” y “ridículo” al presidente Donald Trump por aceptar el Premio Nobel de la Paz de manos de la líder opositora venezolana María Corina Machado, durante su visita a la Casa Blanca el pasado 15 de enero. El legislador calificó el gesto como “ridículo” y cuestionó la coherencia de la estrategia de la Casa Blanca hacia Venezuela tras la salida de Nicolás Maduro del poder.

En una entrevista en el programa Face the Nation de CBS News, Warner —el demócrata de mayor rango en el Comité de Inteligencia del Senado— afirmó que el acto proyecta una imagen poco seria del mandatario estadounidense. “¿El presidente Trump no se da cuenta de que parece un poco tonto al aceptar ese premio mientras ella intenta básicamente adularlo?”, expresó el senador al referirse a la entrega simbólica del galardón.

Warner también aprovechó para señalar errores de la administración anterior y actual en la política hacia Caracas. Reconoció que el gobierno de Joe Biden falló en 2024 al no concretar la salida de Maduro pese a una votación adversa para el entonces mandatario venezolano.

Sin embargo, advirtió que el nuevo escenario político no ha significado un verdadero cambio estructural en el país sudamericano.

Dudas sobre la transición en Venezuela

El senador subrayó que, pese al derrocamiento de Maduro, figuras clave del antiguo aparato de poder siguen influyendo en el rumbo del país. “Lo que ella misma ha dicho públicamente es que sí, se deshicieron de Maduro, pero las mismas personas que torturaron y encarcelaron a la oposición venezolana todavía tienen el control del régimen”, afirmó Warner, en alusión a la permanencia de actores ligados a la represión y la corrupción.

En ese contexto, Trump ha respaldado a Delcy Rodríguez como líder interina, una decisión que ha generado fuertes cuestionamientos dentro y fuera de Venezuela. Machado, quien ha sido una de las voces más visibles de la oposición, ha criticado abiertamente a Rodríguez y ha advertido que su permanencia pone en riesgo una transición democrática real.

La líder opositora ha insistido en que el proceso debe avanzar hacia elecciones libres y justas. En entrevistas recientes, se mostró confiada en que, de celebrarse comicios transparentes, obtendría una victoria contundente. “En unas elecciones libres y justas, ganaremos con más del 90% de los votos”, aseguró.

El gesto simbólico y la reacción internacional

Durante su visita a Washington, Machado entregó personalmente a Trump la medalla del Premio Nobel de la Paz, que le fue otorgado previamente y que ella dedicó tanto al pueblo venezolano como al mandatario estadounidense.

La opositora comparó el gesto con un episodio histórico ocurrido hace dos siglos, cuando el general Lafayette entregó a Simón Bolívar una medalla con el rostro de George Washington. “El pueblo de Bolívar le devuelve al heredero de Washington una medalla como reconocimiento a su compromiso único con nuestra libertad”, afirmó Machado ante la prensa.

Sin embargo, la Fundación Nobel salió al paso de la polémica y aclaró que el galardón no puede transferirse, ni siquiera de manera simbólica, a otra persona. En un comunicado, el organismo recordó que el premio pertenece exclusivamente al galardonado original y no puede ser donado o compartido.

“Un premio no puede, ni siquiera simbólicamente, ser transferido o distribuido posteriormente”, señaló la fundación. Esta postura deja la recepción de la medalla por parte de Trump en un terreno meramente anecdótico y sin validez oficial, alimentando aún más las críticas de la oposición demócrata sobre la “absurda” naturaleza del encuentro en la Oficina Oval.

Trump, quien desde hace años ha expresado su deseo de recibir el Premio Nobel de la Paz, no ha ocultado su interés en ser reconocido por la resolución de conflictos internacionales. La escena protagonizada junto a Machado, no obstante, abrió un nuevo frente de críticas y alimentó el debate sobre el papel de Estados Unidos en la compleja transición venezolana.

