“Patético”: Noruega critica que María Corina Machado entregue medalla del Nobel de la Paz a Donald Trump

Luego de que María Corina Machado entregara al presidente de EE. UU., Donald Trump, la medalla del Premio Nobel de la Paz que ella recibió el mes pasado en Oslo, políticos y expertos noruegos expresaron este viernes su rechazo y calificaron de calificaron de “patético” el gesto de la opositora venezolana.

Y es que el jueves, durante su encuentro con Trump, Machado le regaló la medalla de su Premio Nobel de la Paz, que recibió el pasado12 de diciembre en Oslo, acción que indignó a los políticos y especialistas de Noruega.

Loes hechos generaron un amplio debate sobre el respeto y la legitimidad de uno de los galardones más reconocidos del mundo.

“Patético”, califican proceder de Machado con su Premio Nobel

“Eso es completamente inaudito”, afirmó Janne Haaland Matlary, profesora de la Universidad de Oslo y expolítica, en declaraciones a la emisora pública NRK. Matlary calificó el acto de “una falta total de respeto al premio”, “carente de sentido” y “patético”.

El exalcalde de Oslo y líder de la ONG Ayuda Popular Noruega, Raymond Johansen, coincidió en que lo ocurrido es “increíblemente vergonzoso y perjudicial para uno de los premios más reconocidos e importantes del mundo”.

En su publicación en Facebook, Johansen advirtió que la concesión del premio “está ahora tan politizada y es potencialmente tan peligrosa que podría legitimar fácilmente una evolución contraria a la paz”.

Políticos de diversos partidos también cuestionaron la entrega como la exministra de Exteriores y diputada liberal Ine Eriksen Søreide.

“Aunque Trump haya recibido la medalla, eso no significa que haya ganado el Premio de la Paz”, declaró.

Por su parte, el líder del Partido Centrista, Trygve Slagsvold Vedum, calificó la acción como propia de “el clásico tonto que tiene que apropiarse de las distinciones y el trabajo de otros”.

President Donald J. Trump meets with María Corina Machado of Venezuela in the Oval Office, during which she presented the President with her Nobel Peace Prize in recognition and honor.🕊️ pic.twitter.com/v7pYHjVNVO — The White House (@WhiteHouse) January 16, 2026

Kirsti Bergstø, líder del Partido de Izquierda Socialista, lo definió como “absurdo y sin sentido”. Este partido y la formación Rojo, ambos aliados del Gobierno laborista en minoría, habían criticado previamente la elección de Machado como laureada.

El portavoz de política exterior de Rojo, Bjørnar Moxnes, subrayó que la medalla ahora “está colgada en la oficina de Trump” y defendió la necesidad de reformar el Comité Nobel, cuyos miembros son nombrados por el Parlamento noruego cada seis años.

Premio Nobel de la Paz intransferible reitera Comité

El Comité Nobel Noruego aclaró que el Premio Nobel de la Paz no puede compartirse ni transferirse, ya que está inseparablemente ligado a la persona u organización galardonada. Sin embargo, precisó que la medalla física sí puede ser regalada, dejando en evidencia la distinción entre el reconocimiento oficial y el objeto simbólico.

Machado defendió el gesto como un acto de “gratitud” del pueblo venezolano hacia Trump por sus acciones en favor de la libertad de Venezuela. La opositora entregó la medalla en un marco dorado con la inscripción: “En gratitud por su extraordinario liderazgo para promover la paz”.

Aunque polémica, no es la primera vez que un Nobel se regala o vende. En 2022, Dimitri Muratov donó lo recaudado por su medalla para ayudar a refugiados ucranianos. Uno de los casos más recordados ocurrió en 1943, cuando el escritor noruego Knut Hamsun envió su medalla a Joseph Goebbels, ministro de propaganda nazi.

Machado regala medalla de su Premio Nobel a Trump

Tras su primer encentro en la Casa Blanca, y en reunión privada, María Corina Machado le entregó a Trump la medalla del Premio Nobel de la Paz, las imágenes fueron difudidas en las redes sociales de la Casa Blanca.



El mandatario aparece con el cuadro donde está enmarcada la medalla el Premio Nobel.



En sus redes sociales Trump destacó el regalo de Machado y aseguró que se lo dio por el trabajo que él ha realizado y calificó a la líder opositora como una “mujer maravillosa”.



“Es una mujer maravillosa que ha pasado por muchísimo. María me entregó su Premio Nobel de la Paz por el trabajo que he realizado . Un gesto maravilloso de respeto mutuo”, escribió Trump en Truth Social.

