Revelan video del rescate de María Corina Machado para salir de Venezuela y recibir el Nobel de la Paz

A poco más de un mes de la salida sorpresiva y secreta de María Corina Machado de Venezuela, fue revelado un video que muestra por primera vez el momento de su rescate en aguas del Caribe, durante una operación clandestina que permitió su traslado al exterior y su posterior llegada a Noruega para recibir el Premio Nobel de la Paz.

El material audiovisual, publicado por la organización Grey Bull Rescue, documentó parte de la denominada “Operación Dinamita Dorada”, un operativo de rescate que hasta ahora solo se conocía por testimonios y reportes periodísticos.

Las imágenes, grabadas de noche en altamar, registraron el contacto inicial entre la embarcación que transportaba a Machado y el equipo de rescate.

El video, de aproximadamente dos minutos de duración, mostró a Machado a bordo de una pequeña embarcación de madera en medio de la oscuridad del mar Caribe. En la grabación se escuchó a la dirigente identificarse y confirmar que se encontraba a salvo, mientras miembros del equipo de rescate le brindaban apoyo tras la travesía marítima.

Las escenas también registraron el diálogo inicial con integrantes de Grey Bull Rescue, incluido su director, Bryan Stern, quien coordinó el contacto desde una embarcación de apoyo en un punto previamente acordado del Caribe.

Machado apareció con la ropa húmeda, visiblemente afectada por las condiciones del trayecto.

¿Cuándo comenzó la operación de rescate de Machado?

Según la información difundida junto al video, la salida de la opositora comenzó el 9 de diciembre, con un desplazamiento terrestre desde las afueras de Caracas. Para evadir controles de seguridad, Machado habría utilizado un disfraz y una peluca, logrando superar varios retenes antes de llegar a una zona costera.

Desde allí, abordó una embarcación pesquera que la trasladó mar adentro. En altamar se realizó el cambio a una nave de mayor tamaño, en medio de condiciones marítimas adversas que complicaron la navegación durante varias horas.

🚨NEVER BEFORE SEEN VIDEO of Maria Machado’s rescue from Venezuela before Maduro was captured.



She was secretly smuggled through guarded checkpoints by a Tampa-based nonprofit group of Special Operations Veterans called @greybullrescue in Operation Golden Dynamite.



If Maduro’s… https://t.co/GXy7urFljk pic.twitter.com/bw5e6F84o6 — DC_Draino (@DC_Draino) January 16, 2026

El video no mostró los momentos más críticos del trayecto, pero el relato del operativo confirmó dificultades operativas, incluidas fallas en el sistema de localización que provocaron la pérdida de señal durante parte del recorrido en el Golfo de Venezuela. La coordinación se restableció tras varias horas sin comunicación estable.

Alto oleaje durante travesía

Durante la travesía marítima, el oleaje impactó de forma constante la embarcación. Como consecuencia, Machado sufrió una lesión en la espalda, detectada posteriormente por médicos en Noruega, de acuerdo con los organizadores del rescate.

El traslado marítimo concluyó con la llegada a un punto seguro fuera de aguas venezolanas. Stern indicó que el operativo fue financiado por donantes privados y que no contó con apoyo gubernamental directo.

No obstante, autoridades de Estados Unidos siguieron el desarrollo del traslado a distancia y, durante una parte del recorrido, aeronaves militares sobrevolaron la zona como medida de resguardo de la ruta.

Tomo vuelo rumbo a Olso para recibir el Nobel de la Paz

Tras completar la extracción marítima, Machado abordó un vuelo internacional hacia Europa, en un desplazamiento total que superó las 5.¿,600 millas hasta Oslo, donde se reencontró con sus hijos y participó en la ceremonia del Premio Nobel de la Paz.

La difusión del video reactivó la atención internacional sobre el operativo y sobre la situación política en Venezuela. Las imágenes aportaron el primer registro audiovisual directo del rescate en altamar y confirmaron detalles logísticos del traslado, así como el estado físico de la dirigente tras una de las fases más riesgosas de la operación.

