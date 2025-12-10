María Corina Machado está en Noruega: “Oslo, aquí estoy”

La líder opositora de Venezuela y Premio Nobel de la Paz, María Corina Machado salió de la clandestinidad en la que estuvo por varios meses y ya se encuentra en Oslo, dijo el presidente del Comité Nobel Noruego, Jorgen Watne Frydnes.

“María Corina Machado ya está en Oslo y de camino para llegar acá”, al hotel, señaló Frydnes a los medios y a los seguidores que aplaudieron y gritaban “valiente”.

Saludó desde el balcón del hotel en Oslo

La líder opositora venezolana María Corina Machado salió al balcón del Grand Hotel de Oslo tras llegar a la capital noruega para recibir el Premio Nobel de la Paz, saludó a sus seguidores ya de madrugada visiblemente cansada, pero sonriente y cantó el himno de su país con la mano en el pecho, informó EFE.

Este viaje marca su primera aparición pública desde enero de este año, Machado salió posteriormente por la puerta del hotel para acercarse a las decenas de venezolanos congregados en el exterior para recibirla.

Se reunirá con su familia

Entre teléfonos que la filmaban y gritos de “¡viva!”, Machado se acercó a las vallas levantadas por la policía noruega por motivos de seguridad, aunque en varias ocasiones se subió a las mismas para acercarse más a sus seguidores, darles la mano, lanzarles besos e incluso abrazarlos.

“Ella va a reunirse directamente con su familia, no habrá ningún encuentro hoy”, agregó el responsable del Comité Nobel Noruego, quien agradeció a todos por un “día maravilloso”, en el que él entregó a la hija de Machado, Ana Corina Sosa, el premio Nobel de la Paz al no llegar a tiempo a Oslo la opositora, reportó DW.

Frydnes señaló que informará cuanto antes del programa en Oslo el viernes de Machado, que por ahora tenía previsto acudir al Parlamento noruego y reunirse con el primer ministro del país, Jonas Gahr Store, con quien iba a dar la rueda de prensa que se perdió el martes.

Problemas para salir de Venezuela

La llegada de Machado a Oslo, se produjo con casi tres días de retraso sobre su plan inicial previsto, debido a los problemas de salir de su país y la incertidumbre sobre cómo regresar después al país andino.

La líder opositora lamentó en una conversación telefónica desde un lugar desconocido con Frydnes que no pudo llegar a tiempo a la ceremonia de entrega del Premio Nobel de la Paz, pero aseguró que estaba ya “de camino” a Oslo.

“Tan pronto como llegue, podré abrazar a toda mi familia y a mis hijos, a quienes no he visto en dos años. Y a tantos venezolanos y noruegos que conozco y que comparten nuestra lucha y nuestro esfuerzo”, dijo en esa conversación, que se produjo cuando estaba a punto de tomar un vuelo, según confesó.

Machado, de 58 años, tiene prohibido salir de Venezuela desde 2014 por orden del régimen de Nicolás Maduro, y el miércoles su hija pronunció en su nombre el discurso de aceptación del premio.

El Comité Noruego del Nobel otorgó el premio a Machado por su lucha contra lo que calificó de una dictadura en Venezuela.

Con información de EFE y DW

