Trump presume medalla del Premio Nobel de la Paz que le obsequió María Corina Machado

El presidente de Donald Trump, aseguró este jueves que la líder opositora venezolana María Corina Machado le entregó la medalla de su Premio Nobel de la Paz durante una reunión privada celebrada en la Casa Blanca.



En un mensaje publicado en su red social Truth Social, Trump calificó el encuentro como “un gran honor” y describió a Machado como “una mujer maravillosa que ha pasado por muchísimo”.

Según el mandatario, la dirigente venezolana le obsequió la medalla “por el trabajo” que ha realizado, lo que consideró un “gesto maravilloso de respeto mutuo”.

Posteriormente, la Casa Blanca publicó en sus redes sociales la fotografía donde el presidente Trump muestra la medalla enmcarcada del Premio Nobel de la Paz que le entregó María Corina Machado en una reunión privada.

“El presidente Donald J. Trump se reúne con María Corina Machado de Venezuela en la Oficina Oval, durante la cual ella le entregó al Presidente su Premio Nobel de la Paz en reconocimiento y honor”, destaca el mensaje de la Casa Blanca.

President Donald J. Trump meets with María Corina Machado of Venezuela in the Oval Office, during which she presented the President with her Nobel Peace Prize in recognition and honor.🕊️



La declaración del presidente se difundió horas después del encuentro y dio visibilidad pública a una reunión que se produjo en medio del proceso de transición política que atraviesa Venezuela.

El gesto de Machado

Machado había adelantado que presentaría a Trump la medalla del Nobel de la Paz durante su primer encuentro en Washington, realizado 12 días después de que fuerzas militares estadounidenses ejecutaran una operación en Caracas que derivó en la captura del presidente venezolano Nicolás Maduro, quien permanece detenido en Nueva York bajo cargos de narcotráfico.



La líder opositora entregó la medalla enmarcada, acompañada de una placa con un mensaje de gratitud del pueblo venezolano por lo que calificó como acciones decisivas de Trump para encaminar la libertad del país. El marco, con detalles dorados, incluía una dedicatoria en la que destacaba el “liderazgo extraordinario” del mandatario estadounidense en la promoción de la paz y la defensa de la libertad.

Comité afirma que el Premio Nobel no se transfiere

Previo a la reunión, el Comité Noruego del Nobel recordó que el Premio Nobel de la Paz no es transferible, aunque precisó que la medalla física puede cambiar de propietario. La organización subrayó que el título permanece de manera permanente en la persona galardonada y no puede revocarse ni compartirse.



El Comité explicó que la medalla, acuñada en oro, mantiene desde hace más de un siglo el mismo diseño y ha sido cedida o subastada en ocasiones anteriores, como en el caso del periodista ruso Dmitry Muratov, quien la vendió para apoyar a refugiados de la guerra en Ucrania.



Pese al encuentro con Machado, el gobierno de Trump insistió este jueves en que el actual gobierno venezolano, encabezado por Delcy Rodríguez, está cumpliendo con exigencias clave de Washington, especialmente en el ámbito petrolero.



