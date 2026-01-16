Quién es el general Marqués de Lafayette, mencionado por María Corina Machado en la Casa Blanca

Después del encuentro que María Corina Machado sostuvo con el presidente Donald Trump en la Casa Blanca, el 15 de enero, la líder opositora venezolana hizo mención del general Marqués de Lafayette, lo que despertó interés sobre un episodio histórico que conecta a Estados Unidos, Francia y América Latina.

En una corta plática con los medios, en la que no entregó detalles sobre su reunión con Trump, Machado recurrió a ese pasaje para explicar el significado simbólico de haber entregado su medalla del Premio Nobel de la Paz al presidente estadounidense, aludiendo a un gesto ocurrido hace más de dos siglos y cargado de sentido político.

En este sentido, relató que “hace 200 años, el general Lafayette le dio a Simón Bolívar una medalla con la cara de George Washington”, y recordó que el libertador venezolano conservó ese objeto durante el resto de su vida.

“Le transmití con precisión el compromiso que hay en la sociedad venezolana para luchar a favor de una transición”.



María Corina Machado (@MariaCorinaYA) sobre la reunión con el presidente Donald Trump, en declaraciones a la prensa desde el Capitolio de los Estados Unidos. pic.twitter.com/tirwE1R7FD — Vocería Oficial de Venezuela (@voceriavzla) January 15, 2026

Con esa comparación, buscó trazar un paralelismo entre dos momentos históricos separados por siglos, pero unidos por la idea de libertad y lucha contra la tiranía.

Quién fue Gilbert du Motier, marqués de Lafayette

Gilbert du Motier fue un militar y político francés nacido en 1757. Es recordado como una de las figuras extranjeras más relevantes en la Guerra de Independencia de Estados Unidos. Según reseña El Universo, a una edad temprana se ofreció como voluntario para luchar junto a los colonos estadounidenses contra el dominio británico, motivado por ideales republicanos y de libertad.

Durante la guerra, Lafayette se convirtió en uno de los hombres de mayor confianza de George Washington, primer presidente de Estados Unidos.

Su cercanía con Washington no fue solo militar, sino también personal y política, lo que lo llevó a ser visto como un puente entre Europa y la naciente nación estadounidense. Más tarde, también participó en los primeros años de la Revolución Francesa, consolidando su imagen como defensor de causas libertarias.

La placa Marquis De Lafayette, ubicada en Prospect Park, Brooklyn. Un monumento escultórico de bronce y granito. Crédito: Plat-Q | Shutterstock

Años después de la independencia estadounidense, Lafayette volvió a aparecer en la historia de América Latina. Según registros históricos, el marqués de Lafayette entregó a Simón Bolívar un medallón con la imagen de George Washington, por encargo de George Washington Parke Custis, hijo adoptivo del primer presidente estadounidense.

La entrega se realizó en Perú y el medallón se convirtió en un objeto personal del Libertador, visible en varios retratos oficiales.

Desde la perspectiva de María Corina Machado, la medalla del Nobel entregada a Trump funcionó como un símbolo de agradecimiento por el respaldo a la causa democrática venezolana. No se trató de una transferencia formal del premio, algo que el Instituto Nobel noruego recordó que no es posible, sino de un acto simbólico cargado de significado político e histórico.

Al evocar a Washington, Bolívar y Lafayette, la dirigente opositora apeló a figuras que representan luchas fundacionales contra regímenes considerados opresivos en su tiempo.

The #NobelPeacePrize medal.



It measures 6.6 cm in diameter, weighs 196 grams and is struck in gold. On its face, a portrait of Alfred Nobel and on its reverse, three naked men holding around each other’s shoulders as a sign of brotherhood. A design unchanged for 120 years.



Did… pic.twitter.com/Jdjgf3Ud2A — Nobel Peace Center (@NobelPeaceOslo) January 15, 2026

