Mujer de Texas cumplió 105 años y revela 5 “secretos” para una longevidad feliz

En 1921, la ciudad de West Palm Beach, Florida, vio nacer a Blynda Vidock. Han pasado 105 años y ella sigue viva, pero no solo respira, sino que se mantiene lúcida, independiente y activa en su comunidad.

Recientemente celebró su cumpleaños, rodeada de familiares y amigos en Baytown, Texas, con una historia que atraviesa más de un siglo de cambios en Estados Unidos.

Según detalló FOX 26 Houston, que le acompañó en el soplido de las velas, en la reunión hubo cinco generaciones de su familia: tiene tres hijos, cuatro nietos y siete bisnietos.

Y para explicar cómo consiguió llegar a esa edad en buenas condiciones, Vidock no habló de un suplemento o una dieta de moda. En su lugar, identificó cinco factores que considera fundamentales en su propia vida: fe, alimentación, actividad física, moderación y genética.

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Los cinco “secretos” de Blynda Vidock para una longevidad plena

1. Fe

Vidock considera que su espiritualidad ha sido una parte fundamental de su vida. Al hablar de sus 105 años, expresó: “Todos los días son una bendición”. También relacionó su longevidad con la sensación de tener un propósito y con su confianza en Dios.

2. Una buena alimentación

La centenaria recordó una época en la que las familias tenían más tiempo para sentarse juntas a comer. También afirmó que siempre procuró alimentarse bien.

Su comentario coincide con las recomendaciones actuales del National Institute on Aging (NIA), que señala que una alimentación saludable es uno de los factores que pueden favorecer un envejecimiento saludable.

3. Mantenerse físicamente activa

Vidock contó que siempre fue atlética, practicó tenis y natación durante décadas. La ciencia respalda la importancia de este hábito: los CDC señalan que la actividad física regular en adultos mayores ayuda a reducir riesgos de enfermedades cardiovasculares, diabetes tipo 2 y demencia, además de favorecer la independencia y disminuir el riesgo de caídas.

4. La moderación

Uno de los hábitos más complicados de cumplir: evitar los excesos y cuidar su cuerpo. “Todo con moderación”, fue uno de los principios que mencionó al explicar su experiencia.

No se trata, sin embargo, de una regla médica capaz de garantizar una vida larga, sino de un hábito personal que ella considera importante.

5. La genética

Vidock reconoce que tuvo la fortuna de contar con “buenos genes”. En este punto, la ciencia también encuentra un componente real.

El NIA señala que la genética es uno de los factores que influyen en el envejecimiento, aunque no es el único. Los hábitos, la atención médica y el entorno también desempeñan un papel.

De Florida a Texas: una vida marcada por la actividad

La historia de Vidock comenzó en Florida, donde consiguió su primer empleo a los 18 años en el First National Bank of Palm Beach, con un salario de $15 dólares semanales.

Durante aquellos años, según contó a FOX 26 Houston, llegó a coincidir con figuras conocidas como Clark Gable, Fred Astaire y un joven John F. Kennedy.

Durante la Segunda Guerra Mundial se ofreció como voluntaria para la USO, organización que apoyaba a miembros de las Fuerzas Armadas. Allí conoció a Charles “Chuck” Vidock, un integrante de la Guardia Costera nacido en Houston. La pareja se casó y se trasladó a Texas en 1946.

Vidock permaneció allí durante décadas y fue testigo de la transformación del área de Houston. Recuerda una época en la que todavía había caballos en las calles y grandes extensiones de humedales entre Houston y Galveston. Su esposo murió de cáncer cerebral después de 37 años de matrimonio.

Hay otro elemento de su historia que encaja con su plena longevidad. Y aunque no lo menciona explícitamente, es evidente: mantener vínculos con otras personas.

Vidock destacó la importancia de sonreír y conversar con los demás. Para ella, esas interacciones cotidianas también forman parte de una vida feliz. De hecho, los CDC señalan que las conexiones sociales sólidas están asociadas con una vida más larga y saludable.

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