¿Rasonque puede realmente curar el cáncer de páncreas? Expertos lo aclaran

Desde que la Administración de Alimentos y Medicamentos aprobó el uso de Rasonque (daraxonrasib), muchos se preguntan si este fármaco realmente puede curar el cáncer de páncreas, uno de los tipos de cáncer más comunes, pero también más difíciles de tratar.

La respuesta de los expertos médicos es clara: ¡No! Pero también tiene una explicación. La realidad es que desde el principio, la FDA nunca se refirió a una cura contra el cáncer de páncreas, sino a un tratamiento innovador que ayuda a controlar la enfermedad, retrasar su progresión y, en palabras textuales, “mejorar la supervivencia”.

En este sentido, el fármaco representa un avance importante porque está diseñado para atacar una de las principales alteraciones genéticas relacionadas con este cáncer, una mutación que durante décadas fue considerada uno de los mayores obstáculos para desarrollar terapias efectivas.

Lee también: 4 suplementos populares que dañan el hígado, según expertos

¿Cómo actúa el Rasonque para tratar el cáncer de páncreas?

Desarrollado por la compañía biotecnológica Revolution Medicines, el Rasonque es un fármaco de consumo oral, detalla la FDA en el comunicado oficial emitido el 26 de agosto.

Según la agencia federal, su bjetivo no es atacar indiscriminadamente células del cuerpo como ocurre con algunos tratamientos tradicionales, sino bloquear mecanismos específicos que permiten que los tumores crezcan.

El medicamento actúa sobre la familia de proteínas RAS, especialmente sobre alteraciones relacionadas con KRAS, una mutación que aparece en una gran mayoría de los casos de adenocarcinoma pancreático, la forma más común y agresiva de cáncer de páncreas.

Los especialistas explican que KRAS funciona como una especie de interruptor molecular que envía señales para que las células cancerosas se multipliquen sin control. Cuando esta proteína está alterada, el tumor puede crecer y propagarse con mayor facilidad.

Rasonque busca bloquear esa señal para reducir la capacidad del cáncer de avanzar. Sin embargo, esto no significa que elimine todas las células malignas ni que garantice la desaparición de la enfermedad.

¿Para qué pacientes está aprobado?

La aprobación de la FDA está dirigida específicamente a adultos con adenocarcinoma pancreático metastásico, es decir, pacientes cuyo cáncer ya se extendió a otras partes del organismo.

Además, está indicado para personas que ya recibieron al menos una línea previa de quimioterapia o que no pueden continuar con ciertos tratamientos combinados debido a sus efectos secundarios.

Por esta razón, Rasonque no está diseñado como una terapia preventiva ni como un tratamiento inicial para todos los pacientes con cáncer de páncreas.

Un tratamiento prometedor, pero costoso y con desafíos

Como ocurre con otros medicamentos contra el cáncer, puede provocar efectos secundarios. Entre los más reportados se encuentran problemas como diarrea, náuseas, fatiga, inflamación en la boca y alteraciones en la piel.

Otro factor que preocupa es el acceso. El precio inicial del tratamiento se ha situado alrededor de $39,800 dólares por un suministro mensual, una cifra que podría limitar su disponibilidad para algunos pacientes dependiendo de la cobertura médica y los sistemas de salud.

Los médicos consideran que el siguiente paso será estudiar cómo combinar este tipo de terapias con otros tratamientos para lograr respuestas más duraderas

Te puede interesar:

· Estos 4 medicamentos pueden dañar la próstata, advierten médicos

· Este medicamento daña tus riñones y lo tomas a diario: expertos

· Estos dos alimentos están dañando tus riñones y los comes a diario