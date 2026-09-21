Acusado de matar a su esposa embarazada en Texas huyó a Italia y ahora enfrenta un problema de extradición

Un hombre de Texas acusado de matar a su esposa embarazada permanece detenido en Italia después de haber huido de Estados Unidos semanas antes de que comenzara su juicio.

Lee Mongerson Gilley, de 40 años, enfrenta un cargo de homicidio capital por la muerte de su esposa, Christa Bauer Gilley, ocurrida en 2024.

Gilley salió de Estados Unidos en mayo, después de haber obtenido libertad bajo fianza. Según las autoridades, primero viajó a Canadá y posteriormente llegó a Milán, Italia, utilizando un pasaporte belga falso y otros documentos en los que figuraba con el nombre de Lejeune Jean Luc Olivier.

El hombre fue detenido por agentes fronterizos cuando llegó al aeropuerto de Milán-Malpensa.

Ahora, las autoridades de Texas negocian con funcionarios italianos su eventual regreso a Estados Unidos.

Italia impone restricciones a la extradición

El proceso se ha complicado debido a las leyes italianas sobre extradición.

Italia abolió la pena de muerte y sus normas impiden extraditar a personas hacia jurisdicciones en determinadas circunstancias cuando podrían enfrentar la pena capital o una condena de cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional.

El homicidio capital en Texas puede conllevar la pena de muerte, aunque, de acuerdo con la información proporcionada sobre el caso, los fiscales no habían solicitado esa pena contra Gilley.

El juez Peyton Peebles, encargado del proceso, dijo que desconocía que se hubiera discutido la posibilidad de la pena de muerte.

“Si fuera un caso de pena de muerte, habría surgido mucho antes”, señaló Peebles, según la información citada sobre la causa.

Las autoridades de Texas se encuentran negociando con funcionarios italianos para intentar alcanzar un acuerdo que permita avanzar con la extradición.

Gilley sostiene que es inocente

Gilley ha negado haber matado a su esposa y ha cuestionado el sistema judicial estadounidense.

Durante una audiencia en Turín, Italia, afirmó que Bauer estaba muerta y que él había sido acusado injustamente.

El acusado también sostuvo que huyó de Estados Unidos porque temía por su vida.

“Huí para evitar que me mataran”, habría declarado, según NBC News.

La defensa de Gilley sostiene así una versión distinta de la acusación que enfrenta en Texas.

La muerte de su esposa inicialmente fue presentada de otra manera

Cuando las autoridades comenzaron a investigar la muerte de Bauer, Gilley habría dicho que regresó a casa y encontró a su esposa muerta.

También habría sugerido inicialmente que podía tratarse de un suicidio.

Sin embargo, los médicos y examinadores forenses encontraron señales que generaron sospechas, entre ellas hematomas en el rostro de la mujer.

La autopsia determinó posteriormente que Bauer había muerto por estrangulamiento.

El examen también reveló que Bauer tenía al menos ocho semanas de embarazo cuando murió.

Gilley fue acusado posteriormente de homicidio capital en relación con la muerte de su esposa.

Permanece detenido en una prisión italiana

Después de su llegada a Italia, Gilley quedó bajo custodia de las autoridades de ese país.

Actualmente permanece en una prisión de Ivrea, después de que supuestamente fuera amenazado por otros reclusos.

En una audiencia reciente, Gilley solicitó ser trasladado nuevamente a la prisión de Turín, argumentando que ese centro tenía espacios más amplios y ofrecía más actividades, de acuerdo con la publicación italiana la Repubblica.

Su solicitud fue rechazada debido a problemas de sobrepoblación.

Mientras tanto, las autoridades estadounidenses continúan trabajando con sus pares italianos para resolver las condiciones de una eventual extradición.

El proceso judicial en Texas permanece pendiente y Gilley continúa siendo considerado inocente mientras no sea declarado culpable por un tribunal.

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