Texas rechaza inocencia de la hispana Melissa Lucio y la mantiene en el corredor de la muerte

La Corte de Apelaciones Penales de Texas rechazó este 24 de septiembre las conclusiones de un juez que había determinado que Melissa Lucio era inocente de la muerte de su hija Mariah, ocurrida en 2007. La decisión, adoptada por una mayoría de cinco jueces frente a cuatro, mantiene vigente la condena a muerte que pesa sobre Lucio desde 2008.

Lucio, de origen mexicano y actualmente de 58 años, permanece en el corredor de la muerte de Texas. Sus abogados anunciaron que continuarán el proceso en los tribunales federales después del fallo estatal.

El caso se remonta al 17 de febrero de 2007, cuando Mariah, de 2 años, fue encontrada inconsciente en la vivienda de la familia en Harlingen, Texas. La niña murió posteriormente en un hospital.

Lucio sostuvo desde el inicio que su hija había sufrido una caída por unas escaleras durante una mudanza, dos días antes de su muerte. Los médicos, sin embargo, encontraron múltiples moretones y otras lesiones y determinaron inicialmente que la menor había sufrido un traumatismo contundente en la cabeza. La fiscalía sostuvo que las lesiones eran consecuencia de maltrato físico.

Después de la muerte de Mariah, Lucio fue interrogada durante más de cinco horas. La fiscalía utilizó durante el juicio declaraciones realizadas durante ese interrogatorio como una confesión. La defensa ha argumentado que esas declaraciones fueron obtenidas durante un interrogatorio coercitivo y que Lucio había negado repetidamente haber matado a su hija.

BREAKING: Despite agreement of all parties, sharply divided Texas Court of Criminal Appeals rejects trial court’s finding of constitutional error in #MelissaLucio's case. Trial court had previously found her "actually innocent”.



Read: https://t.co/MBOaVqbzfo. pic.twitter.com/jZHVNo8BMw — Innocence Project (@innocence) September 24, 2026

En 2008, un jurado la declaró culpable de homicidio capital y la sentenció a muerte.

Nuevas pruebas y un giro en el caso

Años después, la defensa presentó nuevas evidencias destinadas a cuestionar tanto la causa de la muerte de Mariah como las pruebas utilizadas para condenar a Lucio.

Uno de los principales argumentos fue que las lesiones de la niña podían ser compatibles con una caída accidental. También se cuestionó la evidencia médica presentada durante el juicio y se señaló que información favorable para la defensa no había sido presentada ante el jurado original.

En 2024, el juez Arturo Nelson, quien había presidido el juicio de 2008, revisó nuevamente el caso. En un fallo de 62 páginas concluyó que Lucio era “realmente inocente” del homicidio capital y recomendó anular su condena y sentencia de muerte.

Según las fuentes consultadas, el juez consideró que la fiscalía había ocultado pruebas favorables a la acusada y que nueva evidencia científica cuestionaba la teoría presentada originalmente por el Estado.

Entre la información señalada por la defensa había declaraciones de los hijos de Lucio que respaldaban la versión de la caída de Mariah. Durante el proceso posterior, además, la fiscalía reconoció que se había omitido información material favorable para la defensa.

La decisión de la Corte de Apelaciones

La Corte de Apelaciones Penales de Texas no aceptó las conclusiones del juez Nelson. La mayoría consideró que su análisis había dado demasiado peso a la versión presentada por Lucio y que algunas de sus conclusiones no contaban con suficiente respaldo en las pruebas.

Cuatro magistrados discreparon de la decisión. Entre ellos, el juez David Newell cuestionó que la mayoría no diera mayor relevancia al reconocimiento de la propia fiscalía de que durante el juicio se había ocultado información relevante.

El fallo no establece una nueva fecha de ejecución ni ordena un nuevo juicio. Por ahora, la condena a muerte permanece vigente y Lucio continúa en el corredor de la muerte de Texas.

Sigue leyendo:

– Juez recomienda anular condena de muerte contra Melissa Lucio, una madre latina sentenciada en Texas.

– Melissa Lucio: Tras la suspensión de su ejecución, su familia reclama que la exoneren.