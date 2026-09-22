Acusan a madre adolescente de Texas de intentar entregar a su bebé a una desconocida

Una madre adolescente de Texas fue arrestada después de que presuntamente intentara entregar a su bebé de un mes a una mujer que acababa de conocer en una parada de autobús en San Antonio.

Karla Ibarra, de 18 años, se acercó a Jennifer Benavides el 13 de septiembre y inicialmente le pidió prestado su teléfono, informó KSAT.

Durante el encuentro, Benavides comenzó a hablar con la joven sobre su hijo, quien tiene aproximadamente un mes de nacido y cuya identidad no ha sido revelada públicamente.

Según el relato de Benavides, Ibarra le habría dicho: “Bueno, ¿lo quieres? Voy a regalarlo. Se lo voy a dar a alguien”.

La mujer aseguró que al principio pensó que la joven no hablaba en serio. Sin embargo, su percepción cambió cuando Ibarra presuntamente le entregó al bebé junto con su certificado de nacimiento y sus tarjetas de Medicaid y del Seguro Social.

Benavides contó a KSAT que en ese momento comprendió la gravedad de la situación.

La mujer intentó ayudar a la joven madre y la llevó hasta la vivienda de un amigo que se encontraba cerca.

Sin embargo, poco después de llegar, Ibarra presuntamente dejó al bebé bajo el cuidado de Benavides y su amigo y se marchó en un vehículo solicitado mediante Uber.

La policía intervino y la joven fue arrestada

Benavides y su acompañante llamaron a la policía y explicaron a los agentes lo ocurrido.

Ibarra regresó más tarde esa misma noche y fue arrestada.

La joven fue acusada de abandono y puesta en peligro de un menor con intención de regresar, de acuerdo con los registros judiciales.

Fue ingresada en la cárcel del condado de Bexar con una fianza de $7,000.

Los registros indican que Ibarra pagó la fianza mediante una garantía de una compañía privada y quedó en libertad el 15 de septiembre a las 7:15 p.m.

La joven recibió un abogado de oficio y tiene programada una audiencia previa a la acusación formal para el 20 de enero de 2027, según los registros judiciales.

El cargo que enfrenta está clasificado como un delito grave de cárcel estatal bajo las leyes de Texas. En caso de ser declarada culpable, podría enfrentar entre seis meses y dos años de prisión, además de una multa de hasta $10,000.

El bebé quedó bajo cuidado de familiares

Después del arresto, los Servicios de Protección Infantil de Texas confirmaron a KSAT que el bebé fue colocado bajo el cuidado de familiares.

Benavides dijo al medio que se alegra de haber sido la persona a la que Ibarra acudió, aunque reconoció que inicialmente tuvo miedo de que la joven pudiera presentar los hechos de una manera que hiciera parecer que ella había actuado incorrectamente.

También calificó de preocupantes las acciones de Ibarra y señaló que existen recursos disponibles para padres que atraviesan situaciones en las que no pueden hacerse cargo de un bebé.

Uno de esos recursos es la llamada Ley de Refugio Seguro de Texas (Safe Haven Law).

Texas permite entregar de forma anónima a bebés de hasta 60 días

De acuerdo con el Departamento de Servicios de Protección Familiar de Texas, la ley permite que un padre entregue de manera anónima y sin consecuencias legales a un bebé sano que tenga 60 días de nacido o menos.

La entrega debe realizarse en lugares designados para recibir a bebés en situaciones de emergencia.

Entre ellos se encuentran estaciones de bomberos, estaciones de servicios médicos de emergencia y hospitales.

El padre debe entregar físicamente al bebé a un empleado del lugar o colocarlo en una llamada “caja para bebés” o safe baby box.

Cuando se utiliza una de estas cajas, se activa inmediatamente una alarma silenciosa que permite que el bebé reciba atención en cuestión de minutos.

El caso de Ibarra permanece pendiente ante los tribunales del condado de Bexar.

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