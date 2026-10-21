DHS afirma que ICE usó la fuerza mínima al arrestar a un ciudadano en Long Beach

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) aseguró que los agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) utilizaron la fuerza mínima en el arresto de un ciudadano estadounidense el 17 de octubre en Long Beach.

La agencia dijo que el operativo tenía como objetivo detener a un inmigrante indocumentado con antecedentes criminales que se encontraba en libertad.

FACT CHECK. On October 17, 2026, ICE conducted a targeted enforcement operation in Long Beach, California to arrest an at-large criminal illegal alien. During the operation, anti-ICE agitators attempted to impede operations, threaten officers, and damage government vehicles? https://t.co/jUS0q8TFuy — Homeland Security (@DHSgov) October 20, 2026

Sin embargo, las acciones de los agentes de ICE causaron indignación después de que se compartieron en las redes sociales videos que grabaron cuando otro hombre, Ricardo González, quien no era el objetivo, era sometido en el suelo por cuatro agentes mientras gritaba que tenía el brazo roto.

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En su respuesta, el DHS dijo que varias personas intentaron obstaculizar las acciones de los agentes federales de inmigración, a quienes amenazaron y causaron daños en sus vehículos.

La cadena Univision informó que el Departamento de Seguridad Nacional, en su respuesta, negó que los agentes de ICE hubieran golpeado con una camioneta a una persona que circulaba en una bicicleta.

“ICE no golpeó a una persona en bicicleta“, declaró la agencia federal en su comunicado. De acuerdo con el DHS, Ricardo González fue detenido después de que rompiera el espejo de un vehículo del gobierno.

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Los funcionarios federales dijeron que resistirse a un arresto puede resultar peligroso, además de que se pueden sufrir lesiones.

DHS sostuvo que los agentes de ICE, en el incidente con el ciudadano estadounidense, actuaron conforme a su entrenamiento y “utilizaron la fuerza mínima necesaria para controlar la situación”.

La agencia federal dijo que el hombre fue transferido a la custodia del Departamento de Policía de Long Beach y que se investigan posibles cargos por los daños que habría causado al vehículo oficial.

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La dependencia también defendió los protocolos de actuación de sus oficiales y aseguró que reciben entrenamiento continuo sobre el uso de la fuerza y técnicas de desescalada.

DHS agregó que los agentes de ICE están capacitados para emplear la menor fuerza necesaria ante situaciones peligrosas, tanto para proteger al público como a los propios oficiales.

En su respuesta, el DHS no identificó al inmigrante indocumentado al que se refería como su objetivo en Long Beach el sábado 17 de octubre, ni presentó detalles adicionales que permitan esclarecer los motivos por los que comenzó el enfrentamiento.

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La detención de Ricardo González se registró cerca de la intersección de Locust Avenue y Ellis Street, en North Long Beach.

La camioneta, sin distintivos, que circulaba en sentido contrario, bloqueó el camino a la bicicleta conducida por González. Del vehículo descendieron al menos cuatro agentes y abordaron al hispano.

Cuando González era sometido en el suelo por los agentes de ICE, varios vecinos se acercaron para protestar por la detención, mientras grababan el incidente con sus teléfonos celulares.

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“¡Ayúdenme! ¡Ayúdenme! ¡Tengo el brazo roto!“, gritaba González mientras era arrestado por los agentes, según muestran las grabaciones.

Los familiares de González dijeron que el ciudadano estadounidense también recibió dos descargas eléctricas por una pistola Taser y fue trasladado a un hospital para recibir tratamiento por las lesiones que sufrió durante el enfrentamiento con ICE. Actualmente, el hispano se recupera en su casa.

La hija de Ricardo González, Leslie, creó una página de GoFundMe para solicitar donaciones que se utilizarán para el pago de la atención médica y para su recuperación.

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“Mi papá es uno de los hombres más trabajadores que conozco. Gracias a él tengo un techo sobre mi cabeza y todas las oportunidades a mi alrededor. Nuestra familia lo es todo gracias a él. Les pedimos su apoyo y oraciones en estos momentos tan difíciles”, escribió Leslie en su escrito en GoFundMe.

El fiscal adjunto de Estados Unidos en California, Bill Essayli, aseguró que no consideraba que se tratara de un operativo criminal y no descartó que González pudiera enfrentar cargos.

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