Trump plantea a Xi Jinping una posible compra de armas estadounidenses, revela embajador

Donald Trump le preguntó al presidente chino Xi Jinping si estaría interesado en comprar armas estadounidenses, según reveló David Perdue, embajador de Estados Unidos en China. La propuesta habría surgido durante los recientes contactos entre ambos mandatarios y llega en un momento de fuertes tensiones comerciales, tecnológicas y militares entre Washington y Beijing.

La revelación coloca a la industria de defensa estadounidense en el centro de una relación bilateral que mueve miles de millones de dólares y que, al mismo tiempo, enfrenta diferencias profundas en temas como Taiwán, inteligencia artificial y seguridad nacional.

Perdue contó el episodio durante una entrevista con Shannon Bream en Fox News Sunday. El embajador explicó que Trump suele destacar que Estados Unidos vende armamento a países de todo el mundo y que, durante una conversación con Xi, incluso le preguntó si China quería comprar algunas de esas armas.

El funcionario no precisó cuándo ocurrió la conversación, qué tipo de armamento habría mencionado Trump ni cuál fue la respuesta de Xi.

Una oferta fuera de lo común

Una posible venta de armas a China tendría características muy distintas a las operaciones militares que Estados Unidos realiza con sus aliados.

China es uno de los principales competidores estratégicos de Washington, por lo que transferirle tecnología militar estadounidense implicaría cuestiones relacionadas con controles de exportación, seguridad nacional y protección de tecnología sensible.

Además, ambos gobiernos mantienen una competencia directa en sectores tecnológicos considerados estratégicos, entre ellos la inteligencia artificial avanzada.

Por ahora, no existe información pública que indique que Beijing haya aceptado una propuesta de compra o que exista una negociación formal para concretar una operación de este tipo.

El negocio detrás de las armas

Para Estados Unidos, las exportaciones de equipo militar representan una actividad económica de gran tamaño.

Los contratos internacionales benefician a fabricantes de aviones, misiles, radares, sistemas electrónicos, vehículos militares y otros equipos de defensa, además de una amplia red de proveedores.

Por eso, las ventas de armas también forman parte de la política comercial de Washington. Una operación importante puede traducirse en contratos multimillonarios para empresas estadounidenses y actividad económica en diferentes regiones del país.

Sin embargo, vender tecnología militar a China supondría un escenario completamente distinto debido a las restricciones que Washington mantiene sobre las exportaciones de productos sensibles hacia Beijing.

Taiwán complica el escenario

La declaración de Perdue se produjo durante una conversación sobre Taiwán y las ventas de armas estadounidenses a la isla.

Estados Unidos mantiene una relación de seguridad con Taiwán y es su principal proveedor de armamento. Aunque Washington no reconoce a Taiwán como un país independiente, las leyes estadounidenses establecen que debe proporcionar a la isla los medios necesarios para defenderse.

China rechaza las ventas de armas estadounidenses a Taiwán y considera la isla parte de su territorio.

El tema ha provocado constantes tensiones entre Washington y Beijing, especialmente porque China ha advertido en repetidas ocasiones contra cualquier medida que pueda interpretarse como respaldo a la independencia de Taiwán.

Durante la reciente visita de Xi a Washington, este asunto volvió a estar presente en las conversaciones entre ambos gobiernos.

Un paquete de $14,000 millones de dólares

Las ventas de armas a Taiwán también se han convertido en una pieza de las negociaciones entre Trump y Xi.

Después de una reunión previa entre ambos presidentes en mayo, Estados Unidos pausó un paquete de armas para Taiwán valorado en aproximadamente $14,000 millones, según los reportes citados en torno a las negociaciones.

Trump llegó a describir las ventas de armamento a Taiwán como una “muy buena carta de negociación” frente a China.

La pausa mostró cómo una operación militar puede quedar vinculada a conversaciones mucho más amplias sobre comercio y relaciones económicas.

Para Beijing, reducir las ventas de armas a Taiwán es un asunto prioritario. Para Washington, en cambio, este tipo de operaciones también puede formar parte de sus herramientas de negociación con China.

Xi pide una postura sobre Taiwán

Durante las conversaciones privadas en la Casa Blanca, Xi habría pedido a Trump que se oponga a la independencia de Taiwán, de acuerdo con información difundida por medios estatales chinos.

El gobierno chino considera que impedir la independencia de la isla es un asunto central de su política exterior.

Estados Unidos mantiene desde hace décadas una posición deliberadamente ambigua sobre si enviaría tropas para defender Taiwán en caso de un conflicto militar con China.

Esa política ha permitido a Washington mantener relaciones estrechas con Taiwán sin establecer formalmente una alianza militar tradicional, aunque el suministro de armas continúa siendo uno de los pilares de la relación.

Trump y Xi preparan nuevos encuentros

La reciente visita de Xi a Estados Unidos no será el último contacto entre ambos presidentes durante este año.

Trump confirmó que volverá a reunirse con Xi en noviembre, cuando ambos coincidan en la reunión de Cooperación Económica Asia-Pacífico, conocida como APEC.

También está previsto un segundo encuentro en diciembre, durante la Cumbre del G20 en Miami.

Después de la salida de Xi de Washington, Trump calificó la reunión como un encuentro marcado por la amistad, la fortaleza y el éxito entre Estados Unidos y China.

Para las empresas y los mercados, estas conversaciones serán relevantes por los temas económicos que siguen pendientes entre ambos países, desde comercio e inversiones hasta tecnología y cadenas de suministro.

Una relación con mucho dinero en juego

Estados Unidos y China mantienen una de las relaciones económicas más importantes del mundo. Cualquier acercamiento o nuevo enfrentamiento entre ambos gobiernos puede repercutir en empresas, inversionistas y consumidores.

A esto se suma la competencia por tecnologías estratégicas y el papel que tienen las compañías estadounidenses en sectores como los semiconductores, la inteligencia artificial y la industria de defensa.

En ese contexto, la revelación de Perdue sobre la conversación entre Trump y Xi añade un elemento inesperado a las negociaciones.

Por ahora, la posibilidad de que China compre armamento estadounidense sigue siendo únicamente una propuesta mencionada por el embajador. No se ha anunciado ningún acuerdo de venta de armas entre Washington y Beijing.

Sigue leyendo: