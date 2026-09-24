Trump recibe a Xi Jinping con honores militares a pie de pista y alfombra roja

El presidente Donald Trump recibió este miércoles al mandatario chino Xi Jinping con una ceremonia poco habitual en Estados Unidos: acudió personalmente a la pista de la Base Conjunta Andrews, en Maryland, para darle la bienvenida al inicio de su visita de Estado de tres días.

Xi aterrizó poco antes de las 6:00 p. m., hora del este, acompañado por su esposa, Peng Liyuan. Trump y la primera dama Melania Trump esperaron al pie de una alfombra roja de 30 metros, donde también estuvieron dos niños con ramos de flores.

La recepción incluyó una salva de cañones, un cordón de honor integrado por 21 personas y formaciones militares con las banderas de Estados Unidos y China. Seis aviones F-16 y seis F-22 permanecieron alineados en la pista, mientras la banda de la Fuerza Aérea interpretó la “Fanfarria” y los himnos nacionales de ambos países. El acto terminó con el sobrevuelo de dos bombarderos B-1, en una demostración militar que subrayó el carácter excepcional de la recepción.

La agenda central arrancará el jueves con una reunión bilateral de alto nivel, seguida de una cena de Estado en la residencia presidencial. Crédito: Mark Schiefelbein | AP

Una bienvenida que genera críticas en Washington

La decisión de Trump de recibir personalmente a Xi provocó cuestionamientos entre legisladores republicanos y demócratas, particularmente por la posición de China frente a Rusia, Irán y Taiwán. El senador Roger Wicker, republicano por Mississippi y presidente del Comité de Servicios Armados del Senado, advirtió que Trump debe recordar durante sus conversaciones que Xi es, según sus palabras, un “dictador brutal, no electo y opresor” que busca ampliar su influencia y cuyo arsenal militar representa una amenaza para Estados Unidos.

Senadores demócratas también acusaron al presidente de ofrecer un trato privilegiado a Pekín mientras mantiene disputas comerciales con aliados estadounidenses. “Mientras los estadounidenses se enfrentan al aumento de los precios de la gasolina, los alimentos, la vivienda y otros productos básicos, el presidente Trump está extendiendo la alfombra roja al presidente Xi”, señalaron.

President Donald J. Trump and First Lady Melania Trump welcome President Xi Jinping and Madame Peng Liyuan to the United States ahead of their state visit tomorrow at the White House. ???? pic.twitter.com/xn6wZ268u4 — The White House (@WhiteHouse) September 23, 2026

Melania Trump defendió la decisión y dijo que su esposo considera que ambos mandatarios “mantienen una excelente relación”. También afirmó: “Él viene a nuestro territorio y debemos recibirlo con el mayor respeto”.

Comercio, Taiwán e inteligencia artificial, en el centro de la reunión

Trump y Xi tienen previsto reunirse este jueves en la Casa Blanca para abordar algunos de los principales conflictos entre Washington y Pekín: comercio, tierras raras, Taiwán, la guerra de Irán y la competencia por el liderazgo en inteligencia artificial. Antes de la llegada de Xi, el secretario del Tesoro, Scott Bessent, anunció que Estados Unidos y China acordaron extender hasta el 10 de enero de 2027 la tregua comercial alcanzada el año pasado.

.@POTUS salutes as the Star-Spangled Banner is played ? and B-1 aircraft fly overhead ?? pic.twitter.com/lOvdZR8y6z — Rapid Response 47 (@RapidResponse47) September 23, 2026

El acuerdo busca mantener bajo control la disputa arancelaria mientras Washington y Pekín negocian asuntos relacionados con minerales críticos y tecnología.

La visita ocurre en un momento de relativa distensión comercial, pero persisten diferencias profundas sobre seguridad, Taiwán y la relación de China con Irán. Xi permanecerá en Estados Unidos hasta el viernes. Como parte de su agenda, visitará junto con Trump los Archivos Nacionales, donde se encuentran la Constitución y la Declaración de Independencia, en el marco del 250 aniversario de Estados Unidos.

Aunque no se anticipan grandes acuerdos, ambos gobiernos buscan mantener abiertos los canales de comunicación entre las dos principales potencias económicas y militares del mundo.

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