Zelenski reclama a Xi Jinping más presión sobre Putin para alcanzar la paz en Ucrania

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, aprovechó este miércoles su intervención ante la Asamblea General de las Naciones Unidas para lanzar un mensaje directo al mandatario chino, Xi Jinping, a quien pidió utilizar su influencia sobre Vladimir Putin para ayudar a terminar la guerra antes de que llegue el invierno. Desde Nueva York, Zelenski dijo que Ucrania necesita tanto diplomacia como capacidad de presión para conseguir que el Kremlin acepte una salida al conflicto, que se acerca a los cinco años desde el inicio de la invasión rusa.

El mandatario ucraniano recordó que el martes abordó esa posibilidad durante una reunión con el presidente Donald Trump. “Nos gustaría que quisiera la paz tanto como la queremos nosotros en Ucrania”, afirmó Zelenski al referirse a Xi.

El presidente chino se encuentra en Washington para una visita oficial y no acudirá a la sede de Naciones Unidas en Nueva York. Zelenski lamentó no haber tenido la oportunidad de conversar directamente con él sobre la guerra.

VIDEO | El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, apela de forma directa al presidente chino, Xi Jinping, para que utilice su influencia sobre Rusia para que pueda ponerse fin a la guerra.



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Zelenski pide mantener la presión económica sobre Moscú

Durante su discurso, el líder ucraniano también pidió a los países miembros de la ONU impedir que Rusia continúe obteniendo recursos financieros para sostener sus operaciones militares. Zelenski sostuvo que cualquier relajación de las sanciones contra Moscú o sus oligarcas termina beneficiando al esfuerzo bélico ruso. En particular, cuestionó la decisión de la Unión Europea de retirar sanciones contra dos empresarios rusos, después de una petición de Francia y Eslovaquia.

“Debilitar las sanciones solo sirve para prolongar la guerra”, sostuvo el mandatario, quien acusó a Putin de buscar una expansión del conflicto y no una solución negociada. Zelenski afirmó que entre enero y agosto de este año han muerto más de 248,000 soldados rusos en combate, según cifras de Kiev, mientras Rusia habría conseguido controlar poco más de 1,000 kilómetros cuadrados de territorio ucraniano durante 2026. Moscú no ha confirmado esas cifras.

También alertó que las consecuencias del conflicto se están extendiendo a otras regiones. Señaló a Corea del Norte, cuyo gobierno ha enviado soldados para combatir junto a las fuerzas rusas, y aseguró que Pyongyang ha obtenido experiencia y avances en misiles y drones. El presidente ucraniano informó además que dos prisioneros de guerra norcoreanos capturados durante los combates fueron enviados recientemente a Corea del Sur.

Según Zelenski, ciudadanos de 47 países, principalmente de África, Asia e Iberoamérica, han sido incorporados a las fuerzas rusas. Por ello, pidió a sus gobiernos proteger a sus ciudadanos y evitar que terminen participando en la guerra. Finalmente, Zelenski destacó un proyecto de Ucrania con una decena de países europeos para desarrollar un sistema de defensa aérea capaz de interceptar misiles balísticos e invitó a otras naciones a aportar tecnología y recursos.

Su llamado a Xi se produjo mientras Ucrania intenta mantener la presión internacional sobre Rusia y encontrar una vía diplomática que permita detener los combates.

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