Rusia dice que las nuevas sanciones aprobadas por el Congreso de EE.UU. “dificultan” la paz en Ucrania

El Gobierno ruso calificó este jueves de “paso inamistoso” el paquete de sanciones contra Rusia aprobado por el Congreso de Estados Unidos que permite al presidente, Donald Trump, imponer aranceles a los países que importen hidrocarburos rusos. la decisión se tomó, precisamente, para ejercer presión sobre Moscú en pos de una distensión en Ucrania.

“Esto constituye un paso inamistoso”, dijo Dmitri Peskov, portavoz presidencial, en su rueda de prensa telefónica diaria. Añadió que, “por supuesto, la adopción de sanciones adicionales por parte de EE. UU. dificultará, sin lugar a dudas, los esfuerzos para llegar a un arreglo pacífico en Ucrania”.

Podrían suponer aranceles de hasta el 100 % para China o India

Trump, que pidió un pronto fin de la guerra en la última conversación telefónica que mantuvo con su colega ruso, Vladimir Putin, podrá a partir de ahora aprobar aranceles de hasta el 100 % a los países afectados, como es el caso de China e India, los mayores importadores de petróleo y gas ruso.

El proyecto aprobado por la Cámara de Representantes, denominado Ley Lindsey O. Graham de Sanciones a Rusia e Irán de 2026, ya había sido refrendado por el Senado en agosto. La medida contempla sanciones contra funcionarios, bancos y sectores estratégicos de la economía rusa, además de medidas contra la denominada “flota fantasma” de petroleros utilizada para sortear las restricciones occidentales.

La ley no establece automáticamente esos aranceles, sino que concede al Ejecutivo la facultad para aplicarlos dentro de los mecanismos previstos, por lo que queda a expensas de la firma de Trump, que podría utilizarlo como herramienta de presión en sus negociaciones con Rusia, que Washington quiere reanudar en octubre y Moscú no ha descartado.

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