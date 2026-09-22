Zelenski dispuesto a cesar ataques a objetivos energéticos de Rusia

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, afirmó este martes que está dispuesto a aceptar una tregua a los ataques contra las infraestructuras energéticas, si Moscú demuestra “voluntad” de hacer lo mismo.

“Estoy listo en cualquier momento, siempre que todas las partes estén preparadas. Estamos listos si no atacan nuestro sistema energético”, dijo Zelenski ante la prensa en Nueva York, donde participa en la Semana de Alto Nivel de la Asamblea General de la ONU.

El mandatario afirmó que Estados Unidos trasladará esa propuesta a Rusia: “Si realmente pensamos en un alto el fuego, entonces tenemos que dejar de atacar los sistemas energéticos. Pero si ataca,responderemos”, indicó.

Zelenski pidió la implicación de Estados Unidos y Europa para conseguir que Rusia participe en negociaciones y dijo que su homólogo estadounidense Donald Trump le aseguró horas antes en una reunión en la Casa Blanca, que hará “todo lo posible” para ayudar a poner fin al conflicto.

Con Trump “hemos hablado de una moratoria energética”, declaró Zelenski.

“No queremos entrar en detalles (pero) estamos preparados para una moratoria (…) siempre y cuando ellos (los rusos) no ataquen nuestras infraestructuras energéticas, de calefacción, de electricidad, ni nuestras reservas de agua”, remarcó.

Desconoce la postura de Moscú

Sin embargo, Zelenski dijo que desconocía la posición de Moscú y expresó su esperanza de que “la parte estadounidense encuentre la manera (…) de conducirlos a algún tipo de negociación”.

Sobre una posible reunión a tres bandas, que Zelenski planteó previamente, el líder ucraniano reiteró que sigue “dispuesto” a encontrarse con el ruso Vladímir Putin.

Hasta ahora, Trump se ha limitado a decir que Putin está dispuesto a reunirse con él como ya lo hizo en Alaska en agosto de 2025.

Zelenski se refirió asimismo a la próxima reunión entre Trump y el presidente chino, Xi Jinping, y señaló que considera que el mandatario chino tiene influencia sobre Putin y que “todos los países deben trabajar para poner fin a la guerra”.

“Si todos queremos terminar esta guerra, todos tenemos que trabajar las 24 horas del día para ello”, afirmó.

Además, dijo que Ucrania sigue pidiendo ayuda a Estados Unidos para producir misiles interceptores para sus sistemas Patriot, fundamentales para frenar los ataques balísticos rusos de cara al invierno. Trump dijo hoy que tal petición era “posible”, pero no ofreció más detalles.