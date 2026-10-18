Ben Simmons, nuevamente al quirófano tras romperse el tendón de Aquiles antes de debutar en Sacramento

Ben Simmons tendrá que aplazar nuevamente su regreso a las canchas de la NBA. El base australiano de 30 años sufrió una rotura del tendón de Aquiles derecho durante un entrenamiento de los Sacramento Kings y deberá someterse a una cirugía, justo cuando buscaba recuperar su lugar en la liga después de una temporada completa fuera de la competición.

La lesión ocurrió este domingo durante un ejercicio de juego. Una resonancia magnética confirmó el diagnóstico, según informó ESPN. La franquicia de Sacramento comunicó que ofrecerá más información sobre la evolución del jugador cuando corresponda.

«El escolta Ben Simmons se lesionó durante un ejercicio en vivo en la práctica del domingo», señalaron los Kings en un comunicado. «Una resonancia magnética reveló una rotura del tendón de Aquiles derecho. Simmons se someterá a una cirugía. Se proporcionarán más actualizaciones cuando corresponda», añadió el equipo.

Just in: Sacramento Kings guard Ben Simmons is believed to have sustained a torn Achilles tendon at practice Sunday, sources tell ESPN. A suspected season-ending injury for Simmons after rejuvenated and impressive training camp and preseason performances. pic.twitter.com/v4HBvCbgQF — Shams Charania (@ShamsCharania) October 18, 2026

El australiano había firmado en septiembre un contrato por el salario mínimo para veteranos con Sacramento. El acuerdo de un año representaba una nueva oportunidad para continuar su carrera en la NBA después de dedicar la temporada 2025-2026 a recuperarse de sus problemas físicos.

Simmons había mostrado un buen nivel durante la pretemporada con los Kings, una señal alentadora mientras intentaba volver a competir con regularidad. Sin embargo, la nueva lesión llegó antes de que pudiera debutar oficialmente con su equipo.

Una carrera marcada por las lesiones y los cambios de equipo

La trayectoria de Simmons en la NBA comenzó con grandes expectativas. Philadelphia 76ers lo seleccionó con el número uno del draft de 2016, aunque una fractura en el pie derecho le impidió disputar la campaña 2016-2017. Un año después recibió el premio al Novato del Año y posteriormente participó en tres ediciones del All-Star.

Durante sus ocho temporadas en la liga, el australiano registró promedios de 13,1 puntos, 7,4 rebotes y 7,2 asistencias por partido. Sus mejores cifras llegaron con Philadelphia, donde se consolidó antes de que sus problemas físicos afectaran su continuidad.

Su etapa con los 76ers terminó en 2022, después de un periodo complicado por las lesiones. Posteriormente fue traspasado a Brooklyn Nets, equipo con el que tampoco logró mantener una presencia constante en la cancha. En 2025, la franquicia lo dejó libre y el jugador terminó esa temporada con Los Angeles Clippers.

Su última aparición en un partido de la NBA se produjo a principios de 2025, cuando participó como suplente de los Clippers. Desde entonces, las persistentes molestias de espalda condicionaron su preparación y lo mantuvieron fuera de la competición durante toda la temporada siguiente.

Ben Simmons showed flashes of his old self in Sacramento’s preseason finale.



14 PTS, 8 REB, 7 AST, 1 STL, 5/9 FG, 65 TS%



Encouraging performance despite the loss. pic.twitter.com/tnauJLofEV — Basketball Performances (@NBAPerformances) October 17, 2026

Los problemas físicos no han sido el único obstáculo en su carrera. Simmons también ha atravesado dificultades relacionadas con su salud mental, en un periodo en el que su actividad deportiva se vio interrumpida repetidamente.

El nuevo contratiempo supone otro desafío para un jugador que llegó a la NBA como una de las grandes promesas de su generación. Después de pasar meses en rehabilitación y conseguir una oportunidad con Sacramento, ahora deberá afrontar una intervención quirúrgica por la rotura del tendón de Aquiles derecho. Por el momento, los Kings no han proporcionado más detalles sobre su recuperación ni sobre los plazos para un eventual regreso a las canchas.

Sigue leyendo:

· LeBron James arruinó la NBA, según Pero Antić

· Luka Doncic apunta al campeonato de la NBA y un MVP como sus objetivos

· Familia Buss pide desestimar demanda de Jeanie que impide vender acciones de los Lakers