Luka Doncic apunta al campeonato de la NBA y un MVP como sus objetivos

El esloveno Luka Doncic comenzará una nueva etapa como principal figura de Los Angeles Lakers con dos metas claramente definidas: conquistar el campeonato de la NBA y, a nivel individual, conseguir algún día el premio al Jugador Más Valioso (MVP).

El esloveno habló este lunes durante el día de medios previo al inicio de la nueva temporada y dejó claro que el título debe estar en el centro de las aspiraciones del equipo. “Realísticamente, diría que el campeonato. Si ese no es tu objetivo, no sé qué estás haciendo aquí. Me gustaría que todos viniéramos para aprender algo nuevo cada día. A nivel individual, obviamente, me gustaría ganar el MVP algún día, pero eso no llegará si no somos buenos como equipo”, dijo Doncic.

La búsqueda del MVP, según explicó, está ligada al rendimiento colectivo. Para el jugador de los Lakers, una temporada individual sobresaliente no tendría el mismo significado si el equipo no consigue competir al máximo nivel.

Doncic afrontará su segunda temporada completa en Los Ángeles después de haber aprovechado el verano para descansar. El jugador aseguró que llega preparado tanto física como mentalmente para el comienzo de la campaña.

“Me siento bien, descansé y, a nivel mental, me siento genial”, destacó.

Los Lakers comienzan una etapa sin LeBron James

La nueva temporada tendrá un significado particular para Doncic porque será la primera en Los Angeles sin LeBron James, quien dejó la franquicia después de ocho campañas y un campeonato para incorporarse a los Philadelphia 76ers.

La salida del cuatro veces campeón de la NBA puso fin a una etapa iniciada en 2018 y convirtió a Doncic en el rostro principal de los Lakers. El esloveno reconoció que asumir ese papel representa un desafío, aunque no considera que sea una situación completamente nueva para él.

“No diría que es distinto (ser la estrella de los Lakers). Sin duda ha habido grandes nombres, pero es un nuevo desafío. Me gusta. No digo que sea distinto, pero me siento honrado”, afirmó.

El jugador también recordó que ya ha ocupado una posición de liderazgo durante diferentes momentos de su carrera. “Es un nuevo desafío. He estado en esta posición muchas veces en mi carrera, no es algo nuevo. Estoy listo para afrontarlo”, añadió.

La transformación de los Lakers no se limitó a la salida de James. La franquicia también atraviesa un cambio en su estructura de propiedad. Mark Walter, quien había adquirido el control del equipo un año antes, acordó vender los Lakers a un grupo liderado por el exconsejero delegado de Disney, Bob Iger y el empresario Joshua Kushner. La operación fue valorada en $12,500 millones de dólares y todavía está pendiente de la aprobación de la NBA.

En la construcción de la plantilla, Los Ángeles mantuvo a Austin Reaves con un contrato de cuatro años y $185 millones de dólares y sumó al pívot Walker Kessler procedente de Utah Jazz. Para conseguir al interior, los Lakers entregaron dos primeras rondas sin protección y dos intercambios de elecciones, antes de acordar con Kessler un contrato de cuatro años y $130 millones de dólares.

Quentin Grimes, Collin Sexton y Sandro Mamukelashvili también se incorporaron al equipo para ampliar las alternativas disponibles alrededor de Doncic.

Con Reaves como uno de sus principales socios exteriores y Kessler como referencia en la zona interior, Doncic comenzará su primer curso completo como líder indiscutible de los Lakers. El proyecto busca rodearlo de tiradores, manejadores y jugadores versátiles mientras el esloveno intenta llevar a Los Ángeles hacia el objetivo que él mismo colocó como prioridad: el campeonato.

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