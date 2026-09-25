¿Cómo terminó la relación entre LeBron James y Los Ángeles Lakers?

Lebron James cerró una etapa con Los Ángeles Lakers que duró ocho temporadas. La estrella de la NBA jugará una nueva campaña, pero ahora con Philadelphia 76ers. Roberto Pelinka, director general de los Lakers, explicó cómo quedó la relación con “King James”.

Luego de ocho temporadas con Los Ángeles Lakers, LeBron James emprende un nuevo camino en su carrera con 41 años. El histórico basquetbolista de la NBA firmó un contrato con los 76ers por un par de temporadas.

En este sentido, surgía la interrogante de cómo terminó la relación entre Los Ángeles Lakers y LeBron James después de tantos años. Rob Pelinka reveló que el cierre del vínculo se realizó de forma amistosa. El ciclo ce cerró de buena manera.

“Estoy muy agradecido por la relación que tuvimos, que se prolongó hasta este verano, cuando se tomó la decisión de que jugara en otro equipo. Se hizo de manera amistosa, profesional y elegante”, dijo el dirigente en rueda de prensa.

LeBron James ganó un solo anillo con la camiseta de Los Ángeles Lakers. “King James” conquistó el campeonato de 2020 con el conjunto argelino. A pesar de que los éxitos no fueron numerosos, desde la institución hay pleno agradecimiento por la contribución de James.

“Estamos agradecidos por la era de LeBron. Las comunicaciones con él durante este verano se llevaron a cabo de forma diplomática, profesional y honesta (…) Vimos todo esto con gratitud, porque ha sido una época increíble para nosotros aquí“, agregó.

Desde 2018 y 2006, LeBron James disputó más de 450 partidos. “King James” promedió 25.9 puntos, 7.7 rebotes y 7.9 asistencias por partido. Con 41 años jugó en promedio casi 35 minutos por encuentro.

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