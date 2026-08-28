Una camiseta de Michael Jordan podría ser vendida por más de $10 millones de dólares

Los artículos usados por Michael Jordan siguen generando millones de dólares. El legendario basquetbolista de los Chicago Bulls conquistó su último campeonato de la NBA en 1998. Una camiseta usada en esa final será subastada. Se espera recibir entre $10 y $15 millones de dólares.

Michael Jordan es considerado el mejor basquetbolista de la historia. Su gran legado lo construyó con la camiseta de los Chicago Bulls. En las finales de 1998, Jordan alzó su último campeonato.

#Deportes ? La camiseta de Jordan se pone en juego? ¡por hasta 15 millones de dólares! ?? La prenda que usó durante las Finales de 1998, el último campeonato de su carrera con los Bulls, saldrá a subasta el 15 de septiembre.https://t.co/vxi9rSc6Z5#CódigoQro #Periódico? pic.twitter.com/ArcSyIomlW — CódigoQro (@CodigoQro) August 27, 2026

La plataforma Joopiter, promovida por Pharrell Williams, publicó en su portal web que el 15 de septiembre se abrirá una subasta con una camiseta usada por Jordan. El legendario atleta estadounidense usó esta playera el 7 de junio de 1998 en el tercer partido de la serie final contra Utah Jazz.

“Usada durante ‘The Last Dance’ —la última temporada en la que el mejor jugador de baloncesto de todos los tiempos ganó un campeonato—, marca la culminación de una era que transformó el baloncesto en un fenómeno cultural global“, así describió el artículo la plataforma.

Esa no fue una noche cualquiera. Los Chicago Bulls se llevaron la victoria y con ella la ventaja en la serie (2-1). Con la camiseta que será subastada, Michael Jordan anotó 24 puntos.

Subastas de la NBA

Los artículos usados por las estrellas de la NBA generan grandes dividendos para la empresa Joopiter. En diciembre de 2025, esta entidad subastó las Nike Kobe 6 ‘Grinch’, unas zapatillas que usó Kobe Bryant en el partido de Navidad de 2010 contra el Miami Heat de LeBron James. Este artículo tuvo un precio mínimo de $10 millones de dólares.

Happy Holidays, StockX fam. On December 25, 2010, Kobe Bryant debuted the Nike Kobe 6 “Grinch” during the Christmas Day matchup vs. the Big Three Miami Heat. Kobe finished with 20 points, 3 rebounds, and 3 assists in the loss. The shoe released that day for $130 and featured? pic.twitter.com/CJ1ZpPDczf — StockX (@stockx) December 25, 2025

En el mes de agosto, la empresa Heritage Auctions subastó un cromo autografiado por Kobe Bryant y Michael Jordan. Este artículo fue subastado por $12.9 millones de dólares, el segundo objeto de coleccionismo, de este estilo, más caro de todos los tiempos.

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