Equipo de Michael Jordan gana 500 Millas de Daytona gracias a Tyler Reddick

Tyler Reddick escribió su nombre en la historia del automovilismo al conquistar las 500 Millas de Daytona al volante de un auto propiedad de Michael Jordan. La victoria llegó tras un cierre electrizante en el que Chase Elliott se estrelló mientras ambos peleaban por el triunfo en las últimas vueltas.

Reddick, conduciendo un Toyota del equipo 23XI Racing, lideró apenas una vuelta el domingo. Pero fue la más importante: la de la bandera a cuadros. Ese último giro le dio el triunfo al equipo que pertenece al miembro del Salón de la Fama de la NBA, Michael Jordan y al tres veces ganador de las 500 Millas de Daytona, Denny Hamlin.

Michael Jordan is a Daytona 500 champion! pic.twitter.com/awIrrSY4fp — FOX: NASCAR (@NASCARONFOX) February 15, 2026

La carrera estuvo marcada por incidentes en la parte final. Hamlin, quien maneja para Joe Gibbs Racing, quedó involucrado en la última bandera amarilla después de chocar con su compañero Christopher Bell cuando restaban nueve vueltas. Ese accidente preparó el escenario para un sprint decisivo en las cuatro vueltas finales.

El desenlace fue dramático.

Carson Hocevar lideraba, pero fue trompeado y salió de la pista en el último giro. Entonces, Elliott tomó el control y parecía encaminado a ganar por primera vez las 500 Millas de Daytona, siguiendo los pasos de su padre, el miembro del Salón de la Fama de NASCAR, Bill Elliott.

We HAVE to take another look at the final lap of the Daytona 500. pic.twitter.com/1sAaD5FZM4 — FOX: NASCAR (@NASCARONFOX) February 15, 2026

Un final explosivo y un trasfondo fuera de la pista

Sin embargo, la historia cambió en cuestión de segundos. Reddick lanzó una ofensiva agresiva, tocó a Elliott y provocó que perdiera el control. El choque dejó el camino libre para que el piloto del 23XI Racing avanzara hasta la meta y asegurara la victoria en el Daytona International Speedway.

El resultado llevó a Jordan directamente a la calle de la victoria, consolidando un logro importante para su organización en la categoría principal del automovilismo estadounidense.

Más allá de la competencia en la pista, el nombre de Jordan también ha estado ligado a asuntos fuera de ella. Fue la cara visible de una demanda federal antimonopolio presentada en diciembre contra NASCAR. El caso se resolvió en el noveno día del juicio y derivó en cambios en el modelo de reparto de ingresos dentro de la serie.

"It feels like I won a championship." Michael Jordan. Daytona 500 champion. pic.twitter.com/763gfvA0Lp — FOX: NASCAR (@NASCARONFOX) February 15, 2026

La combinación de triunfo deportivo y protagonismo institucional convierte este resultado en un momento significativo para 23XI Racing. Para Reddick, que solo encabezó el pelotón en la última vuelta, fue suficiente para quedarse con la carrera más emblemática del calendario.

En Daytona, a veces basta con liderar cuando realmente importa.

