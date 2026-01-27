Pato O’Ward cree que para pelear el campeonato de IndyCar no puede permitirse ningún “desliz”

El mexicano Pato O’Ward lo tiene claro desde antes de que arranque la nueva temporada de la IndyCar: si quiere disputar el título, no hay margen para errores. El piloto de Arrow McLaren reconoció este martes que competir contra Álex Palou, actual campeón y gran referente de la categoría, obliga al resto de la parrilla a rozar la perfección durante todo el calendario.

Durante el día de medios de la IndyCar en Indianapolis, O’Ward se refirió al dominio del español en 2024 y dejó en evidencia la exigencia que impone el nivel mostrado por el piloto de Chip Ganassi Racing. “Seguimos diciendo que no puede subir el listón del año pasado. No tengo ni idea de cómo lo hará. Si lo hace, creo que todos estamos perdidos. Tenemos que seguir intentándolo, seguir adelante y ver cómo podemos reducir un poco el ritmo. Ha sido demasiado fácil para él”, afirmó el mexicano ante los medios.

Las cifras respaldan el respeto —y la preocupación— de O’Ward. La temporada pasada cerró en la segunda posición del campeonato con 515 puntos y dos victorias, mientras que Palou firmó un año demoledor: 711 unidades y ocho triunfos, una diferencia que marcó el rumbo del certamen desde las primeras fechas.

Palou como referencia y un calendario sin margen de error

Para O’Ward, Palou es nuevamente el rival a vencer en 2025. El piloto regiomontano subrayó que el campeonato es extremadamente competitivo, pero que la consistencia del español y de su equipo ha elevado el estándar para todos. “Es un campeonato muy competitivo. Creo que él y (la escudería) Ganassi lo han hecho parecer muy fácil. (…) No podemos permitirnos pequeños deslices”, insistió el conductor de Arrow McLaren, dejando en claro que cualquier error puede ser decisivo en la lucha por el título.

Más allá de la pista, O’Ward también expresó su decepción por la ausencia de México en el calendario de la IndyCar para esta temporada. El piloto lamentó que el Autódromo Hermanos Rodríguez no forme parte del campeonato, aunque se mostró optimista de cara al futuro y confió en que el país pueda volver a recibir a la categoría en los próximos años, incluso con la reciente inclusión de una carrera en Texas.

“Esperemos que eso ya no sea la causa del 2027, ya mismo poder tener una carrera en Ciudad de México o en Monterrey o realmente donde sea en México”, comentó, reflejando el interés de la categoría y de los pilotos por competir ante la afición mexicana.

La temporada 2025 de la IndyCar contará con 17 carreras. El calendario comenzará el 1 de marzo en St. Petersburg, Florida, y se extenderá hasta el 6 de septiembre, cuando el campeonato se defina en el circuito de Laguna Seca, en Monterey, California. En ese recorrido, O’Ward sabe que no solo deberá ganar carreras, sino evitar cualquier tropiezo si quiere destronar al hombre que hoy marca el ritmo de la serie.



Sigue leyendo:

· Colapinto sorprendió con una foto de 2026 junto a Checo Pérez: “Qué viejo estoy”

· Ford lleva la tecnología F1 a sus autos híbridos

· Concluye en secreto el primer día de ensayos de F1, ¿cómo le fue a Checo Pérez?