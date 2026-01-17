Colapinto sorprendió con una foto de 2026 junto a Checo Pérez: “Qué viejo estoy”

El inicio de 2026 estuvo marcado en redes sociales por una ola de nostalgia. Miles de usuarios comenzaron el año compartiendo recuerdos de una década atrás, convirtiendo a 2016 en una de las primeras tendencias virales del calendario. En ese contexto se inscribió la más reciente publicación de Franco Colapinto, quien se sumó al fenómeno con una serie de imágenes personales que reflejan sus inicios en el automovilismo y un cruce inesperado con una figura consagrada de la Fórmula 1.

“¡2016! ¡¡Cuánto tiempo, qué vintage y cómo disfrutaba!! Qué viejo estoy. 12 (años) yo”, escribió el piloto argentino de Alpine en su cuenta de Instagram, donde supera los cinco millones de seguidores. El mensaje estuvo acompañado por fotografías inéditas de su etapa en el karting, trofeos obtenidos en aquellos años y un video en el que se lo ve conduciendo un cuatriciclo. También hubo espacio para momentos familiares, especialmente junto a su padre, Aníbal, quien fue clave en sus primeros pasos y tomó decisiones económicas importantes para respaldar su carrera deportiva.

Entre todas las imágenes, una llamó particularmente la atención: una postal de Colapinto, todavía niño, posando junto a Sergio “Checo” Pérez. En aquel entonces, el piloto mexicano competía en Force India y compartía equipo con Nico Hülkenberg. La reacción no tardó en llegar. Pérez comentó la publicación con humor: “¡Buena foto! me hiciste sentir viejo”, acompañado por un emoticón de risa.

Una relación marcada por la admiración y el camino latinoamericano

La imagen reavivó recuerdos que el propio Colapinto había compartido en el pasado sobre su vínculo como fan con el piloto mexicano. “Yo me acuerdo cuando era muy chiquito seguía al Checo y era al que me levantaba cada mañana para verlo correr. Era el latinoamericano más cercano a Argentina, el que hablaba español. Era un orgullo para nosotros. Y en un par de años después corrí contra él. Una locura”, contó en una entrevista previa.

Ese cruce al que hizo referencia se dio durante las nueve carreras que Colapinto disputó con Williams en el cierre de la temporada 2024, cuando coincidió en pista con Pérez. En el Gran Premio de Singapur, incluso, el entonces piloto de Red Bull lo elogió por radio: “Es bueno Colapinto, es difícil de pasar”. La respuesta del argentino no tardó en llegar. “Checo es un pilotazo. Nos pasaron en los boxes, lamentablemente. Un capo, lo quiero mucho. Lo veía de chico en Argentina, y ahora estar peleando contra él es algo muy lindo”, expresó.

Semanas más tarde, Pérez volvió a destacar el presente del joven piloto argentino y el sacrificio que implica para los latinoamericanos llegar a la Máxima. “Creo que lo está haciendo muy bien. Tengo mucha conexión con él porque, con un piloto latino, pasas por lo mismo para llegar a la Fórmula 1”, afirmó. Luego profundizó en esa idea: “Se tuvo que ir a muy temprana edad. Dejas tu adolescencia atrás porque te vas completamente solo…”.

Ya con Pérez fuera de la Fórmula 1 y Colapinto afianzado en Alpine, el mexicano volvió a referirse a su colega con respeto y cautela. “A Franco lo veo muy bien. Tiene un gran futuro, pero en la Fórmula 1 hay que ir paso a paso porque el camino es largo. Estoy seguro que está dando buenos pasos en su carrera”, declaró, dejando en claro que aquella foto de 2016 hoy simboliza mucho más que un simple recuerdo.



