Max Verstappen de la Fórmula Uno a ponerse la del América

Max Verstappen, afamado piloto neerlandés mutlicampeón de la Fórmula Uno, tuvo un momento de esparcimiento dentro de los ensayos para el Gran Premio de México, para convivir con Israel Reyes, Brian Rodríguez y Alan Cervantes, jugadores del América y ponerse la playera de las Águilas.

Los tres jugadores del controvertido equipo de Coapa regresaron de Mazatlán, donde empataron 2-2 con los Cañoneros en la fecha 15 del torneo Apertura 2025 para convivir con los pilotos de la escudería Red Bull Yuki Tsunoda y Max Verstappen.

¡MAX VERSTAPPEN YA ES AMERICANISTA! 🦅



Israel Reyes, Brian Rodríguez y Alan Cervantes le regalaron un jersey personalizado al tetracampeón de la F1 😎 🔥



Vienen como invitados especiales por el equipo Red Bull para el GP de México 🔝

Los jugadores mexicanos de las Águilas, Israel Reyes y Alan Cervantes, así como el uruguayo Brian “Rayito” Rodríguez, se dieron cita a las instalaciones del circuito del Autódromo Hermanos Rodríguez dentro de las instalaciones de la Magdalena Mixhiuca con varios regalos especiales para los intrépidos pilotos de la Gran Carpa, con quienes convivieron y platicaron algunos minutos.

La charla con Verstappen

Los tres jugadores del América a la salida del hospitality de Red Bull Racing fueron entrevistados por los medios de comunicación y entre serios y bromas dieron referencias de su convivencia con el prestigiado piloto profesional nacido en Países Bajos.

¡UFF, LA FACHA! 😮‍💨



Así llegaron algunos de los futbolistas del América a las prácticas del Gran Premio de México.



Nadie se lo quiere perder.



📸 @IvanAxel pic.twitter.com/EBFZox23vj — DIARIO RÉCORD (@record_mexico) October 25, 2025

Brian Rodríguez comentó que Verstappen lo felicitó por el golazo anotado anoche contra Mazatlán y que Max se declaró seguir de los colores americanistas, mientras que Israel Reyes expuso que: “”Pudimos platicar con él un poquito, mascar un poquito de inglés que está medio seco”, soltando la carcajada, pero feliz por haber convivido con uno de los grandes referentes del automovilismo mundial.

Mientras tanto, Max Verstappen intentará luchar por su sexta victoria en el Gran Premio de México, con la finalidad de mantenerse cerca de la disputa por el Campeonato de Pilotos de la Fórmula 1, la cual se vaticina como de pronóstico reservado entre los pilotos de McLaren, Oscar Piastri-líder de la actual competencia, así como con Lando Norris.

¡EL AMÉRICA PRESENTE EN EL @mexicogp! 🦅



Brian Rodríguez, Alan Cervantes e Israel Reyes se dan cita en el Hermanos Rodríguez 🇲🇽



Ojo a la charla de Brian con Max Verstappen: "Le gusta mucho el América y me dijo que golazo metí ayer" 🟡🔵



📸 @SergioMaos pic.twitter.com/4ZcS4hIwh5 — AS México (@ASMexico) October 25, 2025

Cabe señalar que Max Verstappen, más conocido como el león neerlandés, ha sido un asiduo ganador de las ediciones del Gran Premio de México en el 2017, 2018, 2021, 2022 y 2023, después de que en el 2024 vio interrumpida su racha de triunfos en suelo azteca por el español Carlos Sainz arriba de un bólido de la escudería Ferrari.

