Max Verstappen muestra alegría por el regreso de Checo Pérez a la Fórmula 1

Max Verstappen mostró su alegría por el regreso de Sergio “Checo” Pérez a la Fórmula 1 con la nueva escudería Cadillac.

Verstappen detalló que le escribió y que una baja temporada no define su carrera y lo que puede hacer en su regreso.

“Cuando vi la noticia, le envié un mensaje. Por supuesto, me alegro mucho por él de que haya conseguido un asiento”, declaró Verstappen antes del pasado Gran Premio de Holanda.

El cuatro veces campeón del mundo desestimó las sugerencias de que el decepcionante final de Pérez en Red Bull el año pasado, cuando fue despedido tras malos resultados, aún podría afectar al piloto mexicano cuando regrese a la F1.

“Es un nuevo comienzo. Creo que no se trata de la mitad de una temporada. Eso no define lo que puedes hacer. Creo que también lo tiene bastante fácil. Algunos quizás le den más vueltas, pero para Checo (Pérez), es un nuevo comienzo”, dijo Verstappen.

“Estás emocionado: autos nuevos, autos completamente nuevos (con el cambio de reglamento de 2026). Ha demostrado muchas cosas buenas, incluso antes de llegar a Red Bull, y durante la era Red Bull. Así que simplemente ve, disfrútalo de nuevo y pásalo bien”.

Pérez declaró en un podcast en junio que le habían dicho que Red Bull lamentaba la decisión de prescindir de él. Su sustituto, Liam Lawson, solo duró dos carreras este año, y luego fue sustituido por Yuki Tsunoda, quien ocupa el puesto 18 de la clasificación a falta de 10 carreras.

Oscar Piastri gana en la casa de Max Verstappen

El australiano Oscar Piastri (McLaren) reforzó su liderato en el Mundial de Fórmula Uno al ganar este domingo el Gran Premio de Países Bajos, el decimoquinto del año, en Zandvoort.

Piastri, de 24 años, logró la novena victoria de su carrera en la F1 -la séptima del año- al vencer en la pista holandesa por delante del ídolo local, el cuádruple campeón mundial neerlandés Max Verstappen (Red Bull), que fue segundo; y del debutante francés Isack Hadjar (RB), que, al acabar tercero, festejó su primer podio en la categoría reina.

