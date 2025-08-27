Checo Pérez deja mensaje tras firmar con Cadillac: “No tengo nada que demostrar”

Sergio “Checo” Pérez firmó con Cadillac y estará de regreso en 2026 dejando atrás una etapa con Red Bull que no terminó en los mejores términos.

Pérez afirmó que no tiene nada de presión en la llegada a su nueva escudería y nada que demostrarle a Red Bull.

“No siento que tenga nada que demostrar “, señaló. “Es un desafío muy particular, así que no creo que tenga nada que demostrar cuando ves la cantidad de puntos que han sumado. Son como 7 puntos en toda la temporada”, mencionó por el segundo asiento de Red Bull.

El piloto mexicano comentó sobre la dificultad que han tenido los pilotos de Red Bull tras su partida con solo siete puntos en 15 carreras esta temporada.

Sergio Perez, who has signed with Cadillac for 2026, comments on his Red Bull replacements' struggles… 👀 pic.twitter.com/ilNQgvdvtv — Sky Sports F1 (@SkySportsF1) August 27, 2025

“No solo son los pilotos actuales o los próximos que ocupen mi asiento, sino incluso antes de eso. Ahora todos se olvidan, pero ha sido un lugar muy complicado donde hay que adaptarse constantemente y construir confianza mentalmente”, dijo el mexicano.

Checo Pérez destacó que quiere remendar la forma en que se fue y volver a disfrutar de la Fórmula 1.

“Quiero disfrutar del deporte que me ha dado tanto y no podía darme el lujo de irme de la forma en que me fui. Por eso vuelvo con este nuevo proyecto y espero que sea muy exitoso, pero más que nada quiero disfrutar este regreso”, recalcó.

Checo Pérez irá paso a paso con Cadillac

El piloto mexicano, junto a Valteri Bottas, buscarán impactar en su llegada a la Fórmula 1, pero sabe que tendrán que ir paso a paso.

“Es un proyecto que es totalmente nuevo, que empieza de cero, es ir paso a paso y poner todos estos años de experiencia y como piloto quieres ver que la progresión sea rápida también”, destacó.

Pérez señaló que estar en los puntos será lograr objetivos, pero sin la obligación de meterse en los primeros lugares.

“Eso es para nosotros es progresar, para nosotros estar en los puntos, van a ser nuestros podios, empezar a hacer esos progresos a pasos agigantados va a ser nuestro objetivo”, comentó el piloto mexicano.

