Pato O’Ward da un nuevo paso rumbo a la F1: McLaren lo confirma como piloto reserva para 2026

Patricio O’Ward continúa consolidándose como uno de los nombres más importantes del automovilismo mexicano a nivel internacional. McLaren anunció oficialmente que el piloto regiomontano será piloto reserva del equipo de Fórmula 1 para la temporada 2026, reforzando su presencia dentro de la estructura del equipo británico.

El anuncio fue realizado a través de las redes sociales de la escudería y confirma que Pato O’Ward en la F1 seguirá siendo una realidad, siempre que sus compromisos en la IndyCar Series lo permitan.

He's back. 😏



Pato will continue in his role as Reserve Driver for @McLarenF1 in 2026.



Read more ➡️ https://t.co/q9uP9caiam pic.twitter.com/JNBzrVx9SB — Arrow McLaren IndyCar Team (@ArrowMcLaren) January 15, 2026

McLaren ratifica su confianza en Pato O’Ward

La inclusión de O’Ward como piloto reserva forma parte del plan estratégico de McLaren F1 para fortalecer su programa de pruebas, simulación y desarrollo técnico rumbo a 2026, una temporada marcada por cambios reglamentarios clave.

El mexicano compartirá el rol de piloto reserva con el italiano Leandro Fornaroli, campeón de Fórmula 2, aunque el europeo será el primero en la lista operativa del equipo.

You make race weekends lots of fun. ☺️



Happy National Rubber Ducky Day! pic.twitter.com/RQnExI306E — Arrow McLaren IndyCar Team (@ArrowMcLaren) January 13, 2026

Pato O’Ward habla sobre su nuevo rol en Fórmula 1

Durante la presentación oficial, el piloto mexicano expresó su entusiasmo por seguir ligado a la máxima categoría del automovilismo:

“Estoy muy emocionado, he aprendido muchísimo probando y pilotando coches en los últimos años”.

Estas palabras refuerzan el crecimiento constante de Pato O’Ward, quien ha sido una presencia recurrente en pruebas privadas y sesiones de simulador con McLaren, acumulando experiencia directa en monoplazas de Fórmula 1.

El papel de O’Ward dentro del equipo McLaren F1

Aunque su prioridad seguirá siendo la IndyCar, O’Ward apoyará al equipo británico en tareas de desarrollo técnico, pruebas y simulación cuando su calendario lo permita. Su rol será clave para respaldar a los pilotos titulares Oscar Piastri y Lando Norris, vigente campeón del mundo.

La versatilidad del mexicano y su conocimiento previo del equipo lo mantienen como una pieza estratégica dentro del ecosistema de McLaren Racing.

McLaren refuerza su Programa de Desarrollo de Pilotos

En el mismo anuncio, McLaren presentó los detalles de su Programa de Desarrollo de Pilotos, en el que Pato O’Ward también figura como uno de los nombres principales junto a jóvenes talentos internacionales.

El programa incluye a:

Christian Costoya (España), mejor piloto de karting del mundo en 2025, con solo 15 años

(España), mejor piloto de karting del mundo en 2025, con solo 15 años Matteo De Palo

Ella Häkkinen

Ella Lloyd

Ella Stevens

Dries Van Langendonck

Richard Verschoor

Leandro Fornaroli

Patricio O’Ward

El objetivo es impulsar pilotos hacia la Fórmula 1, la IndyCar y el Campeonato Mundial de Resistencia (WEC).

Pato O’Ward y su camino abierto hacia la Fórmula 1

Con esta designación, Pato O’Ward mantiene abiertas sus opciones dentro de la Fórmula 1, reafirmando su valor para McLaren y su presencia constante en la órbita de la máxima categoría.

A sus 25 años, el piloto mexicano sigue sumando experiencia, visibilidad y respaldo de una de las escuderías más históricas del automovilismo, confirmando que su nombre seguirá siendo protagonista rumbo a 2026.

Sigue leyendo:

· Gran Premio de Estados Unidos renueva y seguirá en Fórmula 1 hasta el 2034

· Pato O’Ward participará en primera práctica libre del Gran Premio de México 2025

· Un fallo en el auto de Pato O’Ward le entrega el campeonato de IndyCar a Álex Palou, el cuarto de su carrera