Gran Premio de Estados Unidos renueva y seguirá en Fórmula 1 hasta el 2034

La Fórmula 1 ha anunciado este domingo que el Gran Premio de Estados Unidos, que se disputa en el Circuito de las Américas (COTA) de Austin, Texas, desde 2012, seguirá formando parte del calendario del Mundial hasta la temporada 2034.

“El nuevo acuerdo garantiza el futuro a largo plazo del evento, ya que la Fórmula 1 sigue experimentando un importante crecimiento en todo Estados Unidos”, indicaron los organizadores del Mundial en una nota de prensa.

BREAKING: The United States Grand Prix at COTA will remain on the calendar through to 2034! 🇺🇸#F1 #USGP pic.twitter.com/g3iCjnoeoS — Formula 1 (@F1) October 19, 2025

Desde su debut en el Mundial en 2012, el Gran Premio de Estados Unidos ha tenido seis ganadores diferentes en ese tiempo, incluido Lewis Hamilton, con un récord de cinco victorias en lo más alto del podio. En 2024, el monegasco Charles Leclerc, de Ferrari, consiguió su primera victoria en el Circuito de las Américas al romper la racha de tres años de victorias del neerlandés Max Verstappen (Red Bull) y asegurando los dos primeros puestos para el equipo Scuderia de entonces, con el español Carlos Sainz en segunda posición.

“En Estados Unidos, la Fórmula 1 sigue experimentando un crecimiento con una base de aficionados de 52 millones, lo que supone un aumento interanual del 11 %, y más de 5,5 millones de seguidores estadounidenses en los canales sociales de este deporte”, indica la F1.

Y agrega que “una encuesta global a los aficionados a la F1 realizada en 2025 también reveló que el 47 % de los nuevos aficionados estadounidenses a la Fórmula 1, que llevan cinco años o menos siguiendo este deporte, tienen entre 18 y 24 años y más de la mitad son mujeres, lo que refleja el atractivo de este deporte para un público más joven y diverso”.

Además, el Gran Premio de Estados Unidos “generó un impacto económico de $7,000 millones de dólares en Austin y Texas, y se estima que solo el Gran Premio de 2023 atraerá un gasto directo e indirecto de más de $1,000 millones de dólares, lo que supondrá 38 millones en ingresos fiscales para el estado de Texas”, señala la F1.

*Con información de EFE.

