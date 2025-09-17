F1 define calendario de 2026: ¿Cuándo será el GP de México con Checo Pérez?
El Gran Premio de México se celebrará a finales de octubre en el cierre de la temporada de F1
La Fórmula Uno anunció su calendario de la temporada 2026 que contará con el regreso de Checo Pérez con Cadillac y el Gran Premio de México.
La temporada arrancará el 6 de marzo con el Gran Premio de Australia y termina el 4 de diciembre con el premio de Abu Dhabi. Además tendrá seis carreras de Sprint.
Entre las novedades que traerá la nueva temporada está el GP de Madrid que hará su estreno en septiembre.
El calendario europeo comenzará con el Gran Premio de Mónaco, del 5 al 7 de junio, y terminará en la capital de España.
El Gran Premio de México se celebrará a finales de octubre y comienzos de noviembre y será una de las últimas carreras de la temporada.
A continuación, este será el calendario de la Fórmula 1 para la temporada 2026:
Sigue leyendo:
– NFL prohibió presencia de Tom Brady en entrenamientos de equipos
– Dan Marino revela que padece la enfermedad de hígado graso desde hace 18 años
– Henry Martín sigue mal y de malas con una nueva lesión en la rodilla izquierda