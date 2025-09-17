F1 define calendario de 2026: ¿Cuándo será el GP de México con Checo Pérez?

La Fórmula Uno anunció su calendario de la temporada 2026 que contará con el regreso de Checo Pérez con Cadillac y el Gran Premio de México.

La temporada arrancará el 6 de marzo con el Gran Premio de Australia y termina el 4 de diciembre con el premio de Abu Dhabi. Además tendrá seis carreras de Sprint.

Entre las novedades que traerá la nueva temporada está el GP de Madrid que hará su estreno en septiembre.

Sprinting round the world in 2026 💨



Announcing the six Grand Prix weekends which will feature #F1Sprint next season – including first-time trips to Canada, Netherlands and Singapore!#F1 pic.twitter.com/3KOhQ65jsQ — Formula 1 (@F1) September 16, 2025

El calendario europeo comenzará con el Gran Premio de Mónaco, del 5 al 7 de junio, y terminará en la capital de España.

El Gran Premio de México se celebrará a finales de octubre y comienzos de noviembre y será una de las últimas carreras de la temporada.

A continuación, este será el calendario de la Fórmula 1 para la temporada 2026:

Fecha Gran Premio Circuito Sprint 06-08 marzo GP de Australia Melbourne – 13-15 marzo GP de China Shanghai ✔ 27-29 marzo GP de Japón Suzuka – 10-12 abril GP de Bahréin Sakhir – 17-19 abril GP de Arabia Saudita Jeddah – 01-03 mayo GP de Miami Miami ✔ 22-24 mayo GP de Canadá Montreal ✔ 05-07 junio GP de Mónaco Mónaco – 12-14 junio GP de España Barcelona – 26-28 junio GP de Austria Spielberg – 03-05 julio GP de Reino Unido Silverstone ✔ 17-19 julio GP de Bélgica Spa-Francorchamps – 24-26 julio GP de Hungría Budapest – 21-23 agosto GP de Países Bajos Zandvoort ✔ 04-06 septiembre GP de Italia Monza – 11-13 septiembre GP de Madrid Madrid – 25-27 septiembre GP de Azerbaiyán Bakú – 09-11 octubre GP de Singapur Singapur ✔ 23-25 octubre GP de Estados Unidos Austin – 30-01 noviembre GP de Ciudad de México CDMX – 06-08 noviembre GP de Brasil São Paulo – 19-21 noviembre GP de Las Vegas Las Vegas – 27-29 noviembre GP de Qatar Lusail – 04-06 diciembre GP de Abu Dabi Yas Marina –

