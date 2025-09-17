window._taboola = window._taboola || []; var taboola_id = 'mycodeimpremedia-laopinion'; _taboola.push({article:'auto'}); !function (e, f, u, i) { if (!document.getElementById(i)){ e.async = 1; e.src = u; e.id = i; f.parentNode.insertBefore(e, f); } }(document.createElement('script'), document.getElementsByTagName('script')[0], '//cdn.taboola.com/libtrc/'+ taboola_id +'/loader.js', 'tb_loader_script'); if(window.performance && typeof window.performance.mark == 'function') {window.performance.mark('tbl_ic');}

F1 define calendario de 2026: ¿Cuándo será el GP de México con Checo Pérez?

El Gran Premio de México se celebrará a finales de octubre en el cierre de la temporada de F1

Red Bull driver Max Verstappen of the Netherlands steers his car in front of McLaren driver Lando Norris of Britain during the Italian Grand Prix race at the Monza racetrack in Monza, Italy, Sunday, Sept. 7, 2025. (AP Photo/Luca Bruno)

La Fórmula Uno 2026 arrancará en marzo y terminará en diciembre. Credit: Luca Bruno | AP

Avatar for Reinaldo Oliveros

By  Reinaldo Oliveros

La Fórmula Uno anunció su calendario de la temporada 2026 que contará con el regreso de Checo Pérez con Cadillac y el Gran Premio de México.

La temporada arrancará el 6 de marzo con el Gran Premio de Australia y termina el 4 de diciembre con el premio de Abu Dhabi. Además tendrá seis carreras de Sprint.

Entre las novedades que traerá la nueva temporada está el GP de Madrid que hará su estreno en septiembre. 

El calendario europeo comenzará con el Gran Premio de Mónaco, del 5 al 7 de junio, y terminará en la capital de España.

El Gran Premio de México se celebrará a finales de octubre y comienzos de noviembre y será una de las últimas carreras de la temporada.

A continuación, este será el calendario de la Fórmula 1 para la temporada 2026:

Fecha Gran Premio Circuito Sprint
06-08 marzoGP de AustraliaMelbourne
13-15 marzoGP de ChinaShanghai
27-29 marzoGP de JapónSuzuka
10-12 abrilGP de BahréinSakhir
17-19 abrilGP de Arabia SauditaJeddah
01-03 mayoGP de MiamiMiami
22-24 mayoGP de CanadáMontreal
05-07 junioGP de MónacoMónaco
12-14 junioGP de EspañaBarcelona
26-28 junioGP de AustriaSpielberg
03-05 julioGP de Reino UnidoSilverstone
17-19 julioGP de BélgicaSpa-Francorchamps
24-26 julioGP de HungríaBudapest
21-23 agostoGP de Países BajosZandvoort
04-06 septiembreGP de ItaliaMonza
11-13 septiembreGP de MadridMadrid
25-27 septiembreGP de AzerbaiyánBakú
09-11 octubreGP de SingapurSingapur
23-25 octubreGP de Estados UnidosAustin
30-01 noviembreGP de Ciudad de MéxicoCDMX
06-08 noviembreGP de BrasilSão Paulo
19-21 noviembreGP de Las VegasLas Vegas
27-29 noviembreGP de QatarLusail
04-06 diciembreGP de Abu DabiYas Marina

