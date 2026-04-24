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¿Qué pasó en el debate de candidatos a gobernar California?

Vivienda, inmigración y redes sociales marcaron un choque de propuestas entre demócratas y republicanos

Los candidatos a gobernador de California, de izquierda a derecha, Matt Mahan, Xavier Becerra, Chad Bianco y Steve Hilton, observan durante un debate para gobernador.

Los candidatos a gobernador de California, de izquierda a derecha, Matt Mahan, Xavier Becerra, Chad Bianco y Steve Hilton, observan durante un debate para gobernador. Crédito: Jason Henry | AP

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Por  La Opinión

Los seis candidatos que lideran las encuestas para gobernar el estado de California participaron en un debate que podría ayudar a marcar a un líder en la contienda, debido a que hay una especie de empate técnico sobre el respaldo de votantes.

En el debate participaron cuatro demócratas y dos republicanos, señalados por las encuestas como los principales contendientes, en un encuentro de 90 minutos marcado por choques ideológicos y momentos de confrontación directa.

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