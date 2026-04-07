Sheriff Bianco critica respaldo de Trump a Hilton para gobernador de California

El sheriff del condado de Riverside, Chad Bianco, criticó el respaldo público del presidente Donald Trump a favor del ex presentador de Fox News, Steve Hilton, en la carrera para gobernador de California.

Bianco, en un mensaje publicado este lunes en las redes sociales, expresó su desacuerdo con la postura del presidente a dos meses de las primarias del 2 de junio.

“Durante demasiado tiempo, políticos y personas influyentes, desde Sacramento hasta Washington, han intentado elegir a nuestros líderes. Eso no es liderazgo, eso es una coronación“, expresó el aspirante republicano a ser gobernador del Estado Dorado.

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Bianco y Hilton tienen el objetivo de representar al Partido Republicano en las boletas para las elecciones generales de noviembre, en las que se determinará al sucesor del actual gobernador, el demócrata Gavin Newsom.

El sheriff del condado de Riverside ha manifestado su respaldo absoluto a Trump, incluso durante las elecciones presidenciales de 2024.

“Creo que es hora de que pongamos a un delincuente en la Casa Blanca“, declaró Bianco, cuando Trump enfrentaba juicios durante su campaña para ocupar por segunda ocasión la presidencia.

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Mientras Bianco criticó el respaldo de Trump a su rival republicano, el equipo de campaña de Steve Hilton agradeció en las redes sociales las palabras de apoyo del presidente.

“Con el respaldo total del presidente Trump y el apoyo federal, vamos a recuperar California y hacerla mejor que nunca“, expresó el equipo de la campaña de Hilton.

Preocupación en el bando demócrata

A pesar de que a algunos demócratas les preocupa una segunda vuelta solo entre candidatos republicanos, el presidente del Partido Demócrata de California, Rusty Hicks, declaró que la decisión de Trump no detendría los esfuerzos del partido.

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“Recordaremos esto como el momento en que Hilton se ganó el favor del impredecible e impopular estafador de la Casa Blanca. El respaldo de Trump a Hilton no cambia mucho el trabajo de los demócratas de California”, expresó Hicks.

El Partido Demócrata tiene el riesgo de no tener candidatos en la boleta electoral general debido al gran número de aspirantes, ya que los candidatos que avanzan al proceso electoral de noviembre son los dos que reciban el mayor número de votos en las primarias.

Incluso, Hicks instó a los aspirantes demócratas sin “viabilidad” a retirarse de la carrera para prevenir esa posibilidad republicana en las elecciones generales de California de noviembre.

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“Aunque es improbable (una segunda vuelta exclusiva entre republicanos), no es imposible”, declaró Hicks en una carta abierta publicada en marzo, por lo que pidió que cada candidato evalúe honestamente la viabilidad de su campaña y candidatura.

En la carrera para gobernador de California, hay más de 50 candidatos, que incluyen ocho demócratas y dos republicanos más destacados.

La ley de California establece que solo los dos candidatos que obtengan la mayor cantidad de votos en las elecciones del 2 de junio estarán en la boleta electoral de las elecciones generales de noviembre.

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De acuerdo con una encuesta reciente de la Universidad de California en Berkeley, Hilton y Bianco estaban al frente de las preferencias, con el 17% y el 16% del apoyo, respectivamente, por delante de los candidatos demócratas Eric Swalwell y Katie Porter, ambos con el 13%.

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