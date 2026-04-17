Xavier Becerra resurge en competencia para gobernar California tras salida de Eric Swalwell

El exsecretario de Salud federal, Xavier Becerra, registra un aumento de interés entre votantes camino a la contienda entre demócratas para gobernar California, luego de la renuncia de Eric Swalwell por acusaciones de abusos sexuales.

Reportes proporcionados por este diario revelan que la campaña de Becerra ha generado más de seis millones de impresiones en todas las plataformas en redes sociales en los últimos días.

Eso incluye más de 2.7 millones de visualizaciones en Instagram y 148,000 visitas a su perfil, lo que confirma el interés de los votantes de buscar otra opción.

Además Becerra registra aproximadamente un millón de visualizaciones en TikTok con 244,000 “me gusta”; 940,000 impresiones en X, lo que significa un aumento del +2000%.

También hay crecimiento en Threads, que ahora se encuentra entre las mejores cuentas demócratas, según el reporte y un gran crecimiento de la cuenta en español de Becerra en TikTok, la cual lanzó al inicio de su campaña.

“Este repunte es especialmente notable dado el perfil de Becerra, quien ya ganó elecciones estatales en California antes de desempeñarse como Secretario de Salud y Servicios Humanos, y ahora está ganando popularidad entre el público más joven y en línea tras el cambio en la contienda electoral”, destaca el reporte.

Además de su incremento en redes sociales, Becerra tiene un aumento de donaciones con más de $500,000 dólares provenientes de cerca de 12,000 contribuciones, con una donación promedio $42 dólares en promedio.

De las donaciones, el 97% son contribuyentes por primera vez a la campaña de Becerra, aunque nuevas encuestas podrían revelar si el ascenso del candidato demócrata se mantiene camino a la elección primaria el 2 de junio.

Por ahora, un reciente reporte de Emerson College Polling, encuesta realizada entre el 14 y el 15 de abril, coloca Becerra en cuarta posición entre votantes.

La lista es liderada por el comentarista conservador Steve Hilton con el 17%; seguido del también republicano Chad Bianco, sheriff del condado de Riverside, y del demócrata Tom Steyer, ambos con 14%, mientras Becerra obtiene 10% de intención de voto, junto con Katie Porter.