NFL prohibió presencia de Tom Brady en entrenamientos de equipos

La National Football League (NFL) aclaró este martes las condiciones bajo las cuales Tom Brady puede relacionarse con Las Vegas Raiders, equipo del que es socio minoritario. La liga confirmó que el exmariscal de campo tiene restringido el acceso a entrenamientos y reuniones internas, aunque puede ocupar un lugar en la cabina de entrenadores durante los partidos oficiales.

El comunicado, difundido por el canal NFL Network, fue emitido después de que Brady apareciera en el Allegiant Stadium durante el juego en que los Raiders cayeron 20-19 frente a Los Angeles Chargers.

Las cámaras de televisión lo mostraron con auriculares, en un palco junto a los estrategas del equipo, lo que generó debate sobre un posible rol activo en la planificación del encuentro.

From the NFL on Tom Brady: “There are no policies that prohibit an owner from sitting in the coaches’ booth or wearing a headset during a game. Brady was sitting in the booth in his capacity as a limited partner.”pic.twitter.com/dmebVaOBYg — Tom Pelissero (@TomPelissero) September 16, 2025

Restricciones y lineamientos de la liga

“Tom sigue teniendo prohibido acudir a las instalaciones del equipo para entrenamientos o reuniones de producción. No existen políticas que prohíban a un propietario sentarse en la cabina de los entrenadores ni usar auriculares durante un partido”, señaló la NFL.

El organismo enfatizó que la presencia de Brady fue en calidad de socio de la franquicia. Recordó también que cualquier persona en la cabina debe respetar las normas que limitan el uso de dispositivos electrónicos, autorizando solo los proporcionados por la liga.

En el mismo comunicado, la NFL detalló cómo el exjugador puede interactuar con jugadores y entrenadores en su faceta de comentarista de televisión. “Tom puede asistir a reuniones de producción de forma remota, pero no presencial. También puede entrevistar a un jugador fuera de las instalaciones, como hizo para el Super Bowl pasado. Además, cada equipo, entrenador o jugadores son responsables de lo que dicen en esas sesiones”, puntualizó.

Carrera y nuevos roles de Brady

Brady, de 46 años, se retiró en 2023 después de conseguir siete anillos de Super Bowl, seis con New England Patriots y uno con Tampa Bay Buccaneers, lo que lo convirtió en el jugador más laureado en la historia de la liga. En 2022 había firmado un contrato con Fox Sports por 10 años y $375 millones de dólares para desempeñarse como analista estelar.

Un año después, en 2023, recibió la aprobación de los propietarios de las 32 franquicias de la NFL para convertirse en socio minoritario de los Raiders. Desde entonces, la liga ha subrayado la necesidad de separar sus actividades televisivas de su participación accionaria para evitar cualquier conflicto de interés.

De cara a la semana tres de la temporada, los Raiders visitarán a los Washington Commanders el próximo domingo. Brady participará en la transmisión de Fox Sports, en su rol de comentarista, mientras sigue bajo los lineamientos establecidos por la NFL en su nueva etapa fuera de los emparrillados.



